Én av åtte Eliteserie-klubber skjerper sikkerheten før påskerunden

Sandefjord er den eneste klubben som skjerper sikkerheten rundt stadion før påskerunden i Eliteserien.

Sandefjord møter Kristiansund til en duell mellom to nyopprykkede lag. Per Magnus Larsgård, arrangement- og sikkerhetssjef i Sandefjord Fotball, bekrefter at klubben ruster opp bemanningen i forbindelse med det oppjusterte trusselnivået og den siste ukens hendelser i Dortmund.

– Selvfølgelig har vi tatt en runde på det. Sør-Øst politidistrikt har gitt oss noen råd som vi har tatt til etterretning. Vi skal ha det som har skjedd i det siste, friskt i minne, men unngå å eskalere noen ekstreme tiltak, sier Larsgård.

Han forteller at de planlegger å «avsperre mest mulig rundt stadion» og sørge for «kontrollert tilkomst». Til tross for at det er ventet en sjettedel av det antallet bortefans som kom da Rosenborg spilte der i forrige hjemmekamp, opprettholder Sandefjord den samme sikkerhetsbemanningen.

– Vi opprettholder en høy bemanning som om det skulle vært en større kamp mot en større motstander, sier Larsgård.

– Så bemanningen ville vært lavere mot en lignende motstander dersom trusselnivået ikke var oppjustert?

– Det stemmer.

NFF med sikkerhetsmelding til klubbene

Norges Fotballforbund har anmodet de sikkerhetsansvarlige i Eliteserie-klubbene om å ha en løpende dialog med politiet angående sikkerheten rundt kampene. Tirsdag ble en orientering sendt ut til klubbene om at de skal forholde seg til lokalt politi og deres anbefalinger.

– Den anbefalingen NFF har, er at klubbene forholde seg til sitt eget lokale politi, og eventuelt gjøre de tiltakene politiet mener bør gjøres. Det er de som har kompetanse på dette og må vurdere, sier Geir Ellefsen, sikkerhetsrådgiver i NFF.

– Hva vil du si til folk som frykter terrorangrep på fotballkamper etter de seneste hendelsene?

– Jeg vil si at det er like trygt å gå på fotballkamp nå, som det var for én, to og tre uker siden, sier Ellefsen til VG.

Han legger til:

– Det er ingenting som tilsier at det skal være mer utrygt nå. Jeg har selv et barnebarn som går på Vålerenga-kamp og har overhodet ikke noe problem med det.

Han reagerer slik på at kun én av åtte Elitserieklubber som har hjemmekamp i påskerunden, ruster opp sikkerheten:

– Det er opp til hver enkelt klubb å utføre de tiltakene de mener er riktig, basert på de oppylsningene de eventuelt har fått av politiet.

Slik svarte de øvrige klubbene på om de iverksetter nye sikkerhetstiltak foran hjemmekampene i påskerunden:

Brann – FK Haugesund, mandag kl. 18.00

Vibeke Johannesen, daglig leder i Brann:

– Sikkerheten er alltid godt ivaretatt på våre kamper. Vi har politi og vektere til stede og god kameraovervåkning. Vi har tett dialog med politiet inn mot hver kamp, også denne, og gjennomfører egne sikkerhetsmøter sammen med NFF og politiet. Vi er trygge på at sikkerheten er godt ivaretatt.

– Dersom noe ekstra skal gjøres til mandagens kamp, vil det være politiets oppgave å beslutte det. Det er også politiet som må uttale seg om hva det eventuelt innebærer.

Odd – Tromsø, mandag kl. 20.00



Ole Larsen, sikkerhet-og arrangementssjef i Odd:

– Vi har ikke vurderte det sånn at bemanningen økes. Vi har en ganske høy grad av sikkerhet fra før, så vi kjører stor sett den samme graden.

– Vi har jo i bakhodet det som skjer, og har tenkt igjennom hva vi kan gjøre dersom det oppstår situasjoner.

Sogndal – Strømsgodset, mandag kl. 18.00

Geir Inge Heggestad, arrangementssjef i Sogndal:

– Det gjøres ikke noe ekstra tiltak knyttet til kampen vår mot Godset på mandag.

Stabæk – Sarpsborg, mandag kl. 18.00

Kjetil Ekeli, arrangements- og sikkerhetsansvarlig i Stabæk:

– Vi gjør ikke noen spesielle tiltak bortsett fra at vi holder dialog med lokalt politi og følger de vurderingene de eventuelt gjør. Det er 100 prosent trygt å gå på fotballkamp på Nadderud.

– Det som skjer i nyhetsbildet, er alltid med i vurderingene våre. Man vet jo at det er mulig at det kan skje terror overalt, det har man jo sett, men det er ingenting som tilsier at Nadderud er et mer utsatt mål nå enn det allerede var tidligere

Molde – Vålerenga, mandag kl. 18.00



Per Lianes, mediekontakt og kampdagsansvarlig i Molde:

– Vi forbereder oss til kamp slik vi alltid gjør, uavhengig av det som har skjedd. Resterende må nesten politiet svare for, og vi stoler på at de har full kontroll.

Aalesund FK – Lillestrøm, mandag kl. 18.00

Jonatan Arvidsen-Osvik, medieansvarlig i Aalesund FK:

– Vi gjør ingenting med mindre politiet gir beskjed om at vi skal gjøre det.

Viking – Rosenborg, mandag kl. 20.00



Bent Sjursen, frivillig-ansvarlig i Viking:

– Vi har god dialog med politiet, og deres tilbakemeldinger er viktige for oss vedrørende trusselbildet og hvilke tiltak som kreves.