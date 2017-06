Elleville Deila tok oppgjør med norsk fotball etter LSK-triumfen

ULLEVAAL (VG) (Vålerenga-Lillestrøm 3-1) Vålerenga-sjef Ronny Deila (41) ser at byggverket hans begynner å ta form. Nå etterlyser han bare mer faenskap fra VIF-gutta.

– Jeg var litt sleivete i kjeften før kampen, men det er så... så korrekt alt, sa Deila og sukket.

Så startet et langt oppgjør med snillismen i norsk fotball.

Vålerenga-sjefen kom glisende ut til pressen etter maktdemonstrasjonen mot Lillestrøm, og startet med å si at han ikke orket å være negativ i dag.

Oslo-laget var suverent best i lokaloppgjøret på Ullevaal, og vakre mål av Ghayas Zahid, Mohammed Abdealloue og Bård Finne gjorde Fredrik Krogstads åpningsmål til en parentes.

41-åringen kom med følgende bønn etter å snakket seg ferdig om kampen:

– Vi må ha meninger. Uenigheter. Det går ikke på person, det går på fag. Vi må rivalisere mer. Det blir for snilt. Det er litt av meningen. Å få avisoverskrifter. Å kjenne at det bobler og at det betyr noe. Vi må tørre å være litt store i kjeften. Gå ut og mene noe. Jeg blir ikke skuffet hvis en trener sier noe om mitt lag. Sier han at jeg er en idiot, så blir det noe annet. Sier han at vi er omstendelige eller romantiske, så driter jeg i det, sa en engasjert Deila.

Han var ikke ferdig:

– Vi må ha større takhøyde. Vi må ha personligheter frem. Mine spillere skal få lov til å mene, men vi skal selvfølgelig prestere utpå der også.

Høyere bunnivå

Før lørdagens «hatoppgjør» mot Lillestrøm gikk han, nok en gang, ut og sa at hanheller rykker ned enn å spille møkkafotball (les LSK-fotball).

– Når United og Liverpool spiller, så er det krig. Det betyr så sinnssykt mye. Blir det likegyldighet, så blir det meningsløst. Det er lov å fyre, si noe om hverandre – og forstå at dette er et sirkus.

– Det vil gagne norsk fotball. Hvis du ikke klarer å stå i et sånt trykk, så kan du glemme å bli proff. Skal du spille foran 50.000, så må du ha noe inni deg. Du må han noen personligheter. Det er altfor mye havrekli og utvikling...

Deila virket høy på adrenalin, akkurat som da han feiret Moa 2-1-scoring i knestående på Ullevaal-gresset.

– Er du imponert over at dere styrer så mye?

– Ja, jeg er egentlig det. Vi har veldig god kontroll både offensivt og defensivt. Det vitner om at bunnivået vårt har blitt mye høyere.

– Vålerenga er det mest ballsikre laget i Eliteserien (Opta-statistikk) så langt. Ser du at byggverket ditt begynner å ta form?

– Ja, jeg ser det. Vi må øke tempo og intensiteten i alt vi gjør. Når vi klarer å gjøre dette i ekspressfart, så blir det moro. Da blir vi farlige, sier VIF-sjefen og minner om at Oslo-laget har prestert like bra som topplagene etter en dårlig start.

– Vi har så mange gode spillere. Zahid, Moa og så videre. Bare vi får fôret dem med baller på siste tredelen, så blir vi livsfarlige, spår Deila.

Moa har fått mye kritikk i år. VIF-spissen har slitt voldsomt med å komme til sjanser. Lørdag slo han tilbake med en vakker heading etter forarbeid av Rasmus Lindkvist.

– Det går i perioder. Oppturer og nedturer. Jeg følte meg bra i vinter og hadde en god inngang. Så ble jeg skadet i første seriekamp og måtte starte på null. Så kom jeg i gang igjen. Nå må jeg finne rytmen, og få tilbake selvtilliten. Jeg føler at jeg er på gang nå, sier Moa.