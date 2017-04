Eliteserieklubber følger Norsk Toppfotballs oppfordring – boikotter TV 2s FotballXtra

Flere Eliteserieklubber velger å følge Norsk Toppfotballs oppfordring. Dermed nektes spillere og ansatte å delta på TV 2s FotballXtra.

I går sendte Norsk Toppfotball (NTF) ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra. Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer klubbenes medierettigheter når kanalen velger å hevde nyhetsrett og vise scoringer mens kampene fortsatt pågår.

– Vi forholder oss lojalt til den oppfordringen. Vi er en del av NTF og forholder oss derfor lojalt overfor dem, sier Jan Tuvold, daglig leder i Stabæk Fotball. Han ønsker ikke å kommentere hvorvidt han synes det er en god oppfordring eller ikke.

– Vi forholder oss til det som styret og ledelsen i NTF har besluttet. De kjenner mer til den konflikten og det juridiske rundt det.

Les også: NTF oppfordrer Eliteserie-klubbene til FotballXtra-nekt

Nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2 synes ikke noe om at flere Eliteserie-klubber støtter Norsk Toppfotballs instruks.

– Jeg skulle ønske at de også så verdien i grensene i nyhetsretten. Når de først har stevnet, så må de overlate det til retten. Å igangsette andre maktmidler for å få viljen sin, vitner om at de tenker lite prinsipielt, sier Årsæther til VG.

I Sarpsborg 08 får spillere og støtteapparat beskjed om ikke å delta i FotballXtra-sendingene.

– Ingen får delta i TV-sendingene inntil vi har fått styrebehandlet denne saken. Vi har et styremøte den 25. april og vil da diskutere hvordan vi skal forholde oss til instruksen fra NTF. Vi må sette oss inn i saken og her må styret involveres, sier daglig leder Espen Engebretsen.

– Følger oppfordringen



Heller ikke i Tromsø vil de delta som studiogjester i TV 2s program.

Fakta VG og Discovery har et redaksjonelt samarbeid knyttet til rettighetene for norsk fotball for perioden 2017-2022. Samarbeidet innebærer blant annet leveranse av løpende sportsnyheter til Eurosport, og gir VG tilgang til klipp og høydepunkter fra norsk fotball. VGs sportsnyheter kan du se her

– Vi forholder oss lojalt til den oppfordringen som er kommet fra NTF, sier Stig Arne Engen, administrerende direktør i Tromsø IL.

– Vi er jo en del av NTF, som er vår interesseorganisasjon som jobber for interessen til norske toppklubber, så det stiller vi oss bak.

Sett denne? Storscoreren stoler på at Jesus har en plan for han

– Har du noen formening om TV 2s bruk av nyhetsretten i sine FotballXtra-sendinger?

– Det vil, som dere vet, bli avgjort juridisk, så vi får se hva som blir utfallet da, sier Engen.

I Bergen velger Brann å avvente situasjonen.

– Vi har ikke instruert noen om å takke nei til forespørsler fra TV 2, men er kjent med konflikten som pågår angående TV-rettighetene og vil nok velge å søke råd fra sentralt hold dersom en av våre blir invitert til deres sending, uttaler daglig leder Vibeke Johannesen i Brann.

Haugesunds beslutning om å følge instruksen fra NTF fører til at Jostein Grindhaug – leder for A-laget – ikke deltar i helgens FotballXtra.

– Det er FKH selv som bestemmer hva vi stiller opp på, men i utgangspunktet er vi lojale overfor Norsk Toppfotball som ber oss om ikke å stille med representanter i FotballXtra på TV 2. Det er en oppfordring vi heller ikke har store problemer med å være lojale overfor, sier mediesjef Runar Nordvik i FK Haugesund til Radio 102.

– Blander kortene



Årsæther i TV 2 mener Norsk Toppfotball «blander kortene» når de oppfordrer klubbene til ikke å stille i TV 2s FotballXtra.

– Nyhetsretten er ennå ikke prøvd rettslig, så jeg synes Norsk Toppfotball skal la være å blande kortene. I stedet bør de ønske juridisk behandling velkommen og la retten tegne opp grensene. Å begynne å blande inn klubbene og forhindre spillere og ledere fra å stille i programmet, mener jeg viser at de ikke lenger ser prinsipielt på det. Skal de nekte klubbene å stille i Sportsrevyen på NRK også, da? Hvorfor disse voldsomme reaksjonene nå og ikke tidligere, spør han.

Les også: VIF-kaptein Grindheim: – Deilas «bånnklubbstempel» er ingen løgn

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, er overrasket over toppfotballens reaksjon.

– En rettslig tvist om eksklusive rettigheter og nyhetsretten er ikke noe argument for å forsøke å hindre tilgangen til nyhetsformidling eller kilder i norsk fotball.

– Det å hindre journalistisk virksomhet i TV 2 er en helt urimelig reaksjon, sier Jensen til NTB.