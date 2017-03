Eliteserie-trener skeptisk til Bendtner: – Han kan bare overraske

Sandefjord-trener Lars Bohinen har ikke spesielt høye forventninger til Rosenborgs stjernesignering Nicklas Bendtner.

– Med tanke på hans «track record» de siste årene, så har jeg ikke fantastiske forventninger. Alle vet at han har hatt et veldig bra toppnivå, men det har harket og gått litt de siste årene. Han kan bare overraske, det er der forventningene mine ligger i utgangspunktet, sier Bohinen til VG.

Den tidligere landslagsspilleren fikk over 60 kamper for Nottingham Forest, klubben Bendtner kommer fra, på første halvdel av 90-tallet.

– Jeg har en del Twitter-følgere fra Forest, og jeg hørte ikke veldig mye om Bendtner den tiden han var der, for å si det sånn. Men jeg har ikke så god oversikt over hvordan han har gjort det der, annet enn at det ikke går så veldig bra med klubben for tiden, sier Bohinen, som skal lede Sandefjord mot Bendtner og Rosenborg allerede i andre serierunde denne sesongen.

Her hilser Bendtner på sine nye lagkamerater:

– Er det større sjanse for at Rosenborg kan få mer ut av Bendtner enn det Forest klarte?

– Jeg tror RBK-miljøet er et veldig bra miljø som skaper trivsel og prestasjoner. Jeg håper det blir minst mulig utenomsportslig fokus, men det har jo forfulgt ham gjennom årene, og han har gått på noen miner. Det vil bare være positivt hvis han holder seg unna slikt, men det vil jo være overraskende hvis det ikke dukker opp noe her også.

LITT SKEPTISK: Sandefjord-trener og tidligere Nottingham Forest-spiller Lars Bohinen, her avbildet i forbindelse med et VG-intervju i 2014. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Drillo: – Brokete karriere

Bohinen er ikke den eneste som tar imot Bendtner med en liten dose skepsis. Også Egil «Drillo» Olsen tar sine forbehold når det kommer til den danske spisskjempen.

– Jeg er ikke på trygg is, men har jo sett ham en del. Det er en spennende signering, men om det er grunn til å gratulere vil jeg vente med. Han har hatt en mildt sagt brokete karriere, sier den tidligere landslagssjefen og tillegger:

– Jeg regner med de har gjort grundig research, og RBK har god erfaring med dansker om ikke annet.

Drillo og det norske landslaget fikk EM-håpet sitt mer eller mindre knust av Bendtner i kvalifiseringen i 2011, da spissen scoret to mål mot Norge i København.

– Hvis han leverer på nivå med et par av landskampene mot Norge?

– Da er det grunn til å gratulere.

– Men Bendtner satte vel ikke akkurat Nottingham på hodet...?

– Nei, han har ikke satt så mange klubber på hodet. Har jo ikke lykkes i så mange av klubbene. Han har vært mye lånt ut, og småskadet, sier Drillo, som innrømmer at han ble litt overrasket over overgangen:

– Det var litt spesielt, for all del. Jeg kjenner jo ikke til forarbeidet her, men det har nok vært ganske grundig. Jeg tipper at RBK også ser at dette er et aldri så lite sjansespill der en del kroner står på spill.

Discovery-kommentator Kenneth Fredheim er usikker på nivået til Bendtner:

– En god overgang for alle parter

Det er langt mer positivitet å spore hos andre trenerprofiler VG har snakket med.

– Bendtner til Rosenborg tror jeg er en god overgang for alle parter, sier Danmarks landslagssjef Åge Hareide.

– Det er en kjempespennende signering. Det er alltid gøy å få inn gode spillere i norsk fotball, og dette er en profil, sier Vålerenga-trener Ronny Deila, som roser Rosenborgs tiltrekningskraft:

– Alle er vel overrasket over at det er mulig, men det viser jo hvilket nivå RBK er på i forhold hyllen de kan hente spillere fra.

Lillestrøm-trener Arne Erlandsen tror det er positivt for norsk fotball å få inn en etablert og kjent spiller som Bendtner.

– Profiler er alltid bra for norsk fotball. Noen store internasjonale navn i tillegg til at man klarer å presentere og utvikle unge, norske profiler som de fleste kjenner til er bra for Eliteserien.

Mens Brann-trener Lars Arne Nilsen reagerer slik:

– Det er vanskelig for meg å vite hva slags forfatning han er i, men han er en klassespiss og får de ham opp på 70 prosent av det han var så har de gjort en kjempesignering. I Rosenborg vil han i alle fall komme til mange sjanser.