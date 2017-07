Eliteserie-krasj med landslagets åpningskamp i EM

FORNEBU/ULLEVAAL STADION (VG) «Årets høydepunkt» kaller NFF Fotball-EM for kvinnelandslaget. Men som i 2015, klarte de ikke å unngå at det er full runde i Eliteserien samtidig som landslagets åpningskamp.

Søndag 16. juli sparkes fotballfesten i Nederland i gang. Norge møter vertslandet i det NRK-sendte oppgjøret klokken 18.00.

Nøyaktig samtidig er det avspark i Eliteserie-kamper i Haugesund, Molde, Skien og Sandefjord, mens storkampen Brann-Sarpsborg starter under et kvarter etter at Nederland-Norge er ferdig. I Obos-ligaen er det sommerpause.

KOLLISJON: Fronten på VG sportens papirutgave onsdag.

– Når de har terminlisten for EM klar 8. november, så er det vel mulig å unngå at det krasjer, sier Tom Nordlie, ekspertkommentator for NRK under mesterskapet, til VG.



Da laguttaket ble offentliggjort, var fotballpresident Terje Svendsen klar på at EM var Fotball-Norges høydepunkt i 2017. Krasjen er imidlertid ingen «høydare».

– Det er ikke optimalt, det tror jeg vi kan være enige om, erkjenner Svendsen. Han henviser til NFFs konkurranseavdeling, som har ansvar for å spikre terminlisten.

«Ideelt sett hadde det vært en fordel å unngå kollisjon. Imidlertid er det meget vanskelig å få spilleplanen til å gå opp. Svært mange hensyn og ønsker å ta stilling til», skriver direktør i konkurranseavdelingen, Nils Fisketjønn, i en e-post til VG.

8. november var EM-oppsettet klart. 41 dager senere ble planen for Eliteserien 2017 presentert.

Fisketjønn opplyser at hovedterminlisten ble laget før trekningen i november, før en detaljert spillerplan ble lagt i desember. Han skriver at «Discoverys nye konsepter, tilrettelegging for Europacup og klubbenes ønsker var i fokus.»

– Det å flytte så mange kamper ble ikke vurdert, legger han til.

Nøyaktig det samme skjedde da Norge spilte åpningskampen sin under VM i Canada i 2015. Daværende generalsekretær i Norges Fotballforbund, Kjetil Siem, mente den gang at kvinnefotballen burde være takknemlig.

Tror Eliteserien mister seere

Hverken Ada Hegerberg, Maren Mjelde, Elise Thorsnes eller landslagstrener Martin Sjögren visste om kollisjonen.

– Da mister jo Eliteserien «jækla» manger seere, gjør de ikke det da? svarer Ada Hegerberg kontant med et smil.



– Ja, okei... Det er jo litt synd. Men jeg tror at folk kommer til å prioritere vår kamp. De bør i hvert fall gjøre det, sier Thorsnes.

– Det visste jeg ikke, men da håper jeg at flest mulig skjønner hva som er viktigst, og det er åpningskampen mellom Norge og Nederland, sier Maren Mjelde

Sjögren blir overrasket når VG opplyser om «kamp-krasjen».

– Burde det vært tilrettelagt for at dere fikk spille i fred?



– Sånn i ettertid så kunne man kanskje gjort det, svarer landslagstreneren.

Seks dager før landslagssamlingen startet på Ullevaal, havnet Caroline Graham Hansen i et branndrama på familiens båt.

Nordlie: – Ikke gunstig

Terje Svendsen viser til en trang terminliste, hvor serie, Europacup-spill og det internasjonale overgangsvinduet gjør at ulike hensyn må tas.

– I utgangspunktet er det ikke heldig for kvinnefotballen. Man ønsker jo at flest mulig seere skal få med seg et lag som har for vane å ta medaljer i mesterskap, mener Tom Nordlie.

Han har forståelse for at det er en «vanskelig kabal å få opp».

– Men dette burde vært lagt inn som en «antidato», så det ikke krasjet. Det er vanskelig, men helt sikkert mulig.



– Vi kan vel trekke det så langt som at det ikke er gunstig, hverken for landslaget for kvinner eller for Eliteserien, at de to krasjer.

Fisketjønn erkjenner at det «godt kan skje» at færre følger EM på grunn av Eliteserien.

– Erfaringen viser at det å følge kvinnene i mesterskap har gitt god oppslutning, er fotballpresident Svendsens svar.

PS! NRK og TV 2 deler på rettighetene til kvinnenes Fotball-EM

