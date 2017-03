Eliteserie-dommen: Disse vinner medalje – disse rykker ned

Eliteserie-ekspertene er helt enige om hvem som vinner gull, hvem som tar sølv, og hvem som rykker ned. Men bronseplassen er mer usikker.

Rosenborg vinner igjen. Det er VGs ekspertpanel – bestående av Discovery-kommentator Kenneth Fredheim, TV 2-ekspert Jesper Mathisen og VGs fotballjournalist Knut Espen Svegaarden – ikke i tvil om.

– Rosenborg har styrket stallen sin, de har den klart beste midtbanen og de beste spillerne fremover. De er litt skadeutsatte med Pål André Helland, men samtidig vet man at hvis det er nødvendig, så forsterker de laget i løpet av sesongen. Det regner jeg med at det ligger en plan om, sier Fredheim.

– RBK har den beste stallen og et stort forsprang, bekrefter Svegaarden, som i sin VG-lupe-analyse fastslår at trønderne «vinner som de vil».

Mathisen mener at Kåre Ingebrigtsens menn har vært flinke til å styrke laget i løpet av overgangsmarkedet – med unntak av stopperplassen.

– Nicklas Bendtner er en fantastisk signering, og jeg tror han scorer over 20 mål så lenge han er skadefri. Birger Meling blir meget spennende å følge, og han er i mine øyne en av de mest spennende ungguttene i Norge. Men med tanke på spill i Europa hadde jeg trodd at de skulle hente inn en enda bedre midtstopper, sier Mathisen, som også mener Vegar Eggen Hedenstad kan være «en meget god erstatter» for Jonas Svensson.

KOMMENTATOR: Kenneth Fredheim har sett mange treningskamper før Eliteserie-sesongen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Tydelig Odd-stil

Odd tar sølvmedaljen. De tre ekspertene er enige om at Dag-Eilev Fagermos mannskap i Skien er Rosenborgs fremste utfordrer i tabelltoppen.

– Odd har imponert meg med Norges kanskje aller tydeligste spillestil. De har spillere som er enormt trygge i rollene sine, og nesten dobbel dekning på alle plasser. Hvis noen er skadet, går det en annen mann direkte inn i rollen. Jeg ser ikke at RBK blir like suverene som de var sist sesong, og tror Odd vil være nærmere, sier Fredheim.

Svegaarden kaller Odd «det mest innspilte laget», noe Mathisen er enig i.

– De har ikke mistet noen av sine viktigste spillere, og da forventer jeg en ny sterk sesong fra Fagermo og hans mannskap. Det blir en nøkkel at de ikke får for mange skader på sine beste spillere, sier TV 2-eksperten.

– Molde ser ganske solide ut

Bronsemedaljen er mer usikker. Både Svegaarden og Mathisen spår at Molde kan komme seirende ut av den jevne kampen om den siste plassen på Eliteserie-podiet.

– Molde kan bli utfordreren hvis de får «satt» laget sitt, noe de aldri klarte i fjor, sier Svegaarden.

FOTBALLJOURNALIST: Knut Espen Svegaarden er landslagskommentator og fotballjournalist i VG. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

I sin analyse i VG-lupen om Molde skriver han at han tror avstanden mellom Molde og Rosenborg vil være mindre denne sesongen – ikke minst fordi Mark Dempsey, Ole Gunnar Solskjærs assistent fra gullsesongene i 2011 og 2012, er tilbake i klubben.

– Molde ser ganske solide ut bak, har masse løpskraft på midtbanen, og så har de mye spennende spillere fremover i banen, sier Jesper Mathisen, som trekker frem islendingene Björn Bergmann Sigurdarson og Óttar Magnús Karlsson som to mulige nøkkelspillere for klubben.

Tror på Strømsgodset

Kenneth Fredheim har størst tro på Strømsgodset i kampen om bronsen.

– Hvis de får til de rette kombinasjonene på stopperplass og sentralt på midtbanen, så tror jeg de er et lag som kan score mange mål og har veldig gode spillere både på kant- og spissplass. Jeg tror de er bronsefavoritt, sier Discoverys kommentator.

Han nevner Molde som den nærmeste utfordreren til Strømsgodset, men har også gode ord på lager om Vålerenga og Ronny Deila.

– Jeg har enorm sans for Deila og måten han ønsker å spille fotball på. Jeg tror han kommer til å heve Vålerenga, og man har sett glimt av det i treningskamper, sier Fredheim.

Ingen av ekspertene tror Brann vil være i nærheten av å gjenskape fjorårets sølvsesong.

EKSPERT: Jesper Mathisen er TV 2s fotballekspert. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Tynn Stabæk-stall

Stabæk og Sandefjord rykker ned. Der er ekspertene enstemmige.

– Det jeg har sett av Sandefjord, er for dårlig. Det går for tregt og de har ikke mange gode nok spillere, sier Svegaarden og fortsetter:

– En eller annen gang fungerer ikke Stabæks «lappeteppe» mer. Det holdt på å gå galt i fjor, og denne sesongen tror jeg det blir for tøft å overleve for Stabæk.

Fredheim tror at Sandefjord og Stabæk rykker ned med bakgrunn i en «naturlig vurdering av spillerne, rett og slett».

– Jeg synes ikke Sandefjord har forsterket seg veldig mye fra i fjor, og deres 3-5-2-formasjon tror jeg ikke vil fungere denne gangen heller, sier Mathisen, som tror Stabæk vil bli straffet for manglende bredde i stallen:

– De har en veldig tynn stall, og den er veldig sårbar for skader. Her må Inge André Olsen trylle på overgangsmarkedet. Hvis ikke tror jeg Stabæk følger Sandefjord ned i OBOS-ligaen.