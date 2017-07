Ikke siden Eliteserien ble utvidet fra 14 til 16 lag i 2009 har det vært like jevnt som det er i år.

Etter 16 spilte runder denne sesongen skiller det fattige syv poeng fra Brann på 2.plass til Sogndal på 11.plass.

Til sammenligning skilte det hele 16 poeng fra Odd på 2.plass til Lillestrøm på 11.plass i 2016-sesongen.

Se faktaboks for avstanden mellom 2. og 11. plass siden 2009.

– For ustabilt

Avstand fra 2. til 11. plass i Eliteserien 2009-2017 2016: 17 poeng mellom Odd på 2. og Lillestrøm på 11. plass

2015: 13 poeng mellom Stabæk på 2. og Sarpsborg 08 på 11. plass.

2014: 11 poeng mellom Rosenborg på 2. og Stabæk på 11. plass.

2013: 14 poeng mellom Strømsgodset på 2. og Odd på 11. plass

2012: 12 poeng mellom Molde på 2. og Sogndal på 11. plass

2011: 12 poeng mellom Tromsø på 2. og Haugesund på 11. plass

2010: 10 poeng mellom Vålerenga på 2. og Odd på 11. plass

2009: 13 poeng mellom Molde på 2. og Fredrikstad på 11. plass

– Det er bekymringsverdig, sier fotballekspert Kjetil Rekdal til VG om hvor jevnt det er i Eliteserien, og utdyper:

– Det er ingen klare toppklubber. Rosenborg leder med fem poeng uten å imponere. Jeg har sagt det lenge, vi må kutte ned på lagene og få stabilt tre-fire lag som kjemper i toppen og som spiller ute i Europa. Da blir det høyere nivå på alle lagene, sier den tidligere Vålerenga-treneren.

Discovery-kommentator Frode Marti peker på ustabilitet som hovedfaktoren til at det er så jevnt etter halvspilt serie.

– Det er spennende og morsomt for oss som har produktet, men det er ikke noe kvalitetstegn. Lagene svinger for mye i prestasjonene - se på Stabæk. De blir banket i Bergen og taper 0-5. men vinner fortjent over Brann på Nadderud bare tre uker etter, sier Marti.

For mye svingninger

– Det er for mange lag som slår hverandre. De antatt beste lagene svinger for mye i prestasjonene, sier kommentator Jørn Sundby.

Sundby trekker frem lag som Kristiansund, Sogndal og Sandefjord, som har tatt flere poeng og gjort det bedre enn mange hadde trodd.

– All ære til de lagene som har gjort det overraskende bra og vært vanskelige å spille mot. Så har du Sarpsborg 08, som var gode en periode og som har begynt å gi bort poeng nå. Generelt sliter lagene med stabiliteten.

Få spillere utenfra som forsterker

Begge kommentatorene peker på en annen faktor til at det ikke er like høy kvalitet på Eliteserien i år som for flere år siden: Ressurser som en grunn til at kvaliteten utenfra ikke er like stor nå som den var for 10-12 år siden.

PROFIL: RBK-profil Nicklas Bendtner har vært mye omtalt siden han ble klar for Rosenborg tidligere i år. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

– Etablerte spillere utenfra er for dyre, både overgangsmessig og lønnsmessig. Det ser man på klubbene nå, de velger heller yngre spillere som de kan utvikle. Bortsett fra Rosenborg, som kan hente inn spillere som Nicklas Bendtner, så er det få lag som har midler til å hente inn profiler, forteller Sundby.

– Når lønnsnivået går nedover går også kvaliteten nedover. Både Sarpsborg, Odd og Molde er flinke med spillerutvikling, mens Rosenborg har ikke fokus på det, de skal bare vinne, sier Rekdal.

– De spillerne som kommer inn svinger også mye i prestasjonene. I tillegg kan vi se på hvordan det går med spillere som drar ut fra Eliteserien nå, de sitter som oftest på en benk på andre nivå i utlandet. Før gikk man til en bra klubb og fikk spilletid, men sånn er det ikke lenger, sier Marti.

«Kanskje ikke verdens beste liga»



Den tidligere Stabæk-spilleren El-Hadji Ba sa til VG sist uke at Eliteserien «kanskje ikke er verdens beste liga».

– Jeg møtte mange gode spillere, men ingen som jeg synes var bedre enn meg. Den som imponerte meg mest, var Rosenborgs nummer syv (Mike Jensen). Ligaen har noen gode lag, men veldig mange dårlige. Det er stor forskjell i nivå, sa Ba til VG.

I slutten av mai uttalte Egil «Drillo» Olsen til NRK at den norske toppdivisjonen er «ganske dårlig», og sa blant annet at «jeg har sett veldig mange dårlige kamper».