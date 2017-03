Ekspertenes dom: Rafik Zekhnini (19) blir Eliteseriens stjerneskudd

Da VG spurte tre Eliteserie-kyndige herrer om hvem som får sitt store gjennombrudd denne sesongen, var alle enige: Rafik Zekhnini (19).

«Jeg har aldri sett maken i norsk fotball», turte Odd-trener Dag-Eilev Fagermo å si om Zekhnini under sesongoppkjøringen. Og han er ikke alene om å ha troen.

Zekhnini er nemlig den eneste spilleren som nevnes av både Discovery-kommentator Kenneth Fredheim, VGs fotballjournalist Knut Espen Svegaarden og TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på spørsmål om hvem de tror kommer til å bli Eliteseriens virkelige stjerneskudd denne sesongen.

Lest denne? Fagermos stikk til Skullerud: – Nå må han utvikle spillere

– Han er den spilleren med mest spennende ferdigheter. En kombinasjon av fart, evne til å utfordre, score mål og levere målgivende pasninger. Man kan alltid frykte at slike ekstreme kantspillere er veldig skadeutsatte, men jeg håper han får en full sesong. Han er kanskje den som følges tettest i utlandet, og den jeg er mest spent på, sier Fredheim.

Odds venstrekant er ingen ukjent mann blant norske fotballentusiaster; han åpenbarte seg for allmennheten under Europa League-play off-kampene mot Borussia Dortmund i 2015, men fikk fjorårssesongen delvis ødelagt av skader. Nå tror ekspertene at det kan ta av for fullt.

Les mer: Zekhnini knust etter ny skade: – Langt nede

– Han har vist i enkeltkamper at han har et fantastisk toppnivå, men det har blitt for ustabilt. Han har vært mye skadet, og i år tror jeg han får sitt store gjennombrudd. Det vil ikke si at han preger enkeltkamper, men at han leverer på et høyt nivå mye oftere enn det han har gjort så langt i karrieren, sier Mathisen.

VGs Svegaarden har vært flere turer sørover denne vinteren for å se norske treningskamper – der er det nok få som overgår ham.

– Zekhnini er en spiller som kan ta pusten av folk som ser på, bare han holder seg skadefri. Da får heller ikke Odd beholde han etter sommeren, spår han.

– En entertainer

I 2015 ble Ole Selnæs kåret til Eliteseriens beste spiller. I fjor var det hans danske midtbanepartner Mike Jensen som stakk av med prisen. Nå tror Svegaarden at en ny trøndersk indreløper kan bli best.

– Jeg tror dette blir Fredrik Midtsjøs (Rosenborg) store år, med landslagsplass i gave og «årets spiller» i Rosenborg, sier VGs fotballjournalist, som også har sansen for en angrepsspiller i Rogaland:

– Jeg vil nevne Samuel Adegbenro (Viking). En entertainer som de vil få god bruk for – frem til han eventuelt også blir solgt. For så god er han på sitt beste, med stor fart, finter og bra fysikk, bare 21 år gammel.

Fagermo fnyser av Ingebrigtsen-stikk:

Lovpriser lillebror Svendsen

Kenneth Fredheim har innledningsvis vanskeligheter med å nevne så mange flere mulige stjerneskudd enn Zekhnini, men jo lengre han snakker, desto flere nye navn kommer han på.

– Tokmac Nguen (Strømsgodset). Han har mange av de samme kvalitetene som Zekhnini. Han har egentlig aldri fått skinne som han kan, annet enn i ørsmå glitm, Det er også en fyr med et voldsomt potensial, sier Fredheim om 23-åringen som ble byttet ut i 10 av de 11 kampene han startet forrige sesong.

– Kamer Qaka (Kristiansund). Han er jo spennende. Jeg husker ham som purung i Vålerenga. Historien hans er svært omtalt og han mangler ikke selvtillit, men hvis hodet er på plass, så er evnen der. Det blir spennende å følge ham, og vi får sett hva han er god for allerede i serieåpningen, sier Fredheim.

Bli bedre kjent med Qaka her:

Da møtes Kristiansund og Molde til lokaloppgjør. Fredheim tror det står et annet potensielt stjerneskudd på motsatt banehalvdel.

– Tobias Svendsen (Molde) er en veldig spennende spiller. Hvis man skal peke på én unggutt som har ekstraordinære kvaliteter og potensial, så er det ham. Jeg tror han kan bli bedre enn broren (Sander). Spørsmålet er hvor mye Solskjær vil bruke en 17-åring, sier Fredheim om lillebror Svendsen, som scoret ett mål og slo to målgivende pasninger på bare fire innhopp forrige sesong.

Troen på Vålerenga

Både Jesper Mathisen og Fredheim har troen på Vålerengas ungdomsutvikling. For ekspertene nevner hver sin tenåring fra Ronny Deilas mannskap:

– Ernest Agyiri (Vålerenga). Min gode venn Freddy Dos Santos er full av lovord om denne unge mannen fra Ghana. Han er for tiden skadet, men har potensial til å bli en av de virkelig store profilene i årets liga. Vålerenga har et meget spennende lag på gang, og Deila har tidligere vist at han klarer å få det beste ut av talentfulle unggutter, sier Mathisen.

– Felix Myhre (Vålerenga). Det er blitt sagt mye bra om ham. Jeg har sett ham minimalt, men sånn det prates om ham, får man litt Sander Berge-følelse. Han er en spiller som kanskje kan ta et sånt steg, sier Fredheim.