Ekspert refser Brann etter overgangsvinduet: – Ikke imponert

Rosenborg utnevnes til overgangsvinner av ekspertene. Brann får ikke like mye ros.

– Jeg er ikke imponert over den jobben Brann har gjort i dette vinduet. Det ser rett og slett ut som at de ikke har vært flinke nok, sier fotballekspert Jesper Mathisen i TV 2.

Bergensklubben har sendt spissen Steffen Lie Skålevik til Start på lån ut sesongen, men har ikke hentet noen spillere inn i samme posisjon. Jakob Orlov (fem mål), Torgeir Børven (to mål) og Azar Karadas (null mål) er lagets gjenværende spisser.

– De har igjen tre stykker, men ingen av dem er det Brann virkelig trenger. De har prøvd seg på spisser i dette overgangsvinduet, men har ikke fått noe napp. Jeg hadde en forhåpning om at Brann skulle skaffe seg en spiss som kunne gi dem en mulighet til å fortsette å kjempe i toppen, men de har skuffet. Jeg tror det er en oppfatning Brann-supporterne deler, sier Mathisen.

Rosenborg roses

Det har vært et hendelsesrikt overgangsvindu i Eliteserien, med hele 53 overganger bare i august måned. Ekspertene er enige om at Rosenborg har vært sommerens store overgangsvinner takket være kjøpene av Anders Trondsen fra Sarpsborg og Samuel Adegbenro fra Viking.

– Vinneren er Rosenborg. De har kjøpt to meget gode, unge spillere. Prisen er høy, men det er gutter som gjør troppen til Rosenborg enda sterkere. Dessuten er de i en alder hvor du kan utvikle dem og selge dem videre for dyrere summer, sier Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal.

Jesper Mathisen har stor tro på at Trondsen og Adegbenro kommer til å gå rett inn og forsterke førsteelleveren til trønderne.

– Adegbenro blir RBKs beste kantspiller. Han er god én mot én, har fart og teknikk, og kan skape ubalanse i alle forsvar. Han blir en «hit» på Lerkendal. Trondsen kan bli den sentrale midtbanespilleren RBK har savnet etter at Ole Selnæs dro. Han har en fantastisk venstrefot og er ikke redd for den store scenen, sier TV 2-eksperten.

Fotballekspert og tidligere Fredrikstad-sportssjef Joacim Jonsson minner om at Rosenborg fortsatt kan miste spillere til utlandet, som AZ-aktuelle Fredrik Midtsjø.

– Likevel er det uten tvil de som har styrket seg mest, sier han.

Molde styrket i sølvkampen

Det har vært et travelt overgangsvindu på Aker Stadion i Molde. Klubben har solgt Sander Svendsen og lånt ut Etzaz Hussain, mens midtstopperne Vegard Forren (var klubbløs) og Mathias Normann (på lån fra Brighton) har kommet inn.

I tillegg har Ole Gunnar Solskjær fått inn Martin Ellingsen fra Kongsviner, Christoffer Telo fra Norrköping og Ibrahima Wadji fra tyrkisk fotball.

– Jeg vil gi Molde et stort pluss etter dette overgangsvinduet. De har uten tvil styrket seg. Normann er en kvalitetsspiller på dette nivået, det er det ingen tvil om. Det samme gjelder Forren, selv om han kanskje har sett bedre dager og trenger tid til å finne formen, sier Jonsson.

Forren om RBK-flørten: – Fotball er en kynisk idrett

Rekdal nikker anerkjennende:

– Molde har totalt sett styrket troppen sin.

– Sammenlignet med de andre lagene i sølvkampen, ser Molde ut til å ha skaffet seg en stor fordel. Sportslig sett ser vinduet deres bra ut, sier Jesper Mathisen.

– Vålerenga burde fått inn en stopper

«Det har vært et nøytralt og grått vindu for veldig mange lag», konstaterer Joacim Jonsson. Han trekker frem tre lag han synes har hatt et skuffende overgangsvindu: Brann, Viking og Vålerenga.

– Brann og Viking har mislyktes i spissjakten, mens Vålerenga burde fått inn en midtstopper, sier den svenske eksperten.

Viking har brukt midler på å hente flere spillere i sommer, blant annet Tommy Høiland fra Strømsgodset, men på tampen av vinduet solgte de Adegbenro til Rosenborg.

– Det har nok mye å si for dem å miste ham, sier Rekdal.

– Viking lå sist, fikk penger til rådighet, men har ikke klart å få inn gode nok spillere. Man må nok peke ut Viking som en overgangstaper ut fra situasjonen de er i, sier Jonsson.

– Men det er veldig lett for supporterne å kritisere klubben for å ha solgt Adegbenro. De måtte selge ham, og da trumfer økonomi, legger Mathisen til.