Ekspert: Discovery risikerer å tape titalls millioner ved TV 2-seier

Striden med TV 2 kan få store konsekvenser for både Discovery og Norsk Toppfotball i årene fremover, tror norske medieeksperter.

De er enige om følgende:

1. Dersom TV 2 vinner rettstvisten med Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Fotball Media, som har solgt rettighetene til TV-giganten for Discovery, kan det gjøre prisen for rettighetene til norsk fotball mye lavere ved neste budkrig.

2. Hvis TV 2 får fortsette å sende klipp fra Eliteserien i programmet FotballXtra, kan det påføre rettighetshaver Discovery store økonomiske tap.

Det var tidligere denne måneden at Norsk Toppfotball (NTF) stevnet TV 2 for å stoppe programmet FotballXtra, kanalens målshow fra Eliteserien med programleder Davy Wathne i spissen. Torsdag ble det også kjent at flere eliteserieklubber nekter å la sine spillere og ansatte delta i programmet, etter oppfordring fra Norsk Toppfotball.

Norsk Toppfotball, som er toppklubbenes forening, legger ikke skjul på at penger er en stor del av årsaken til at de stevner TV 2: – Det angriper vårt økonomiske fundament for å drive bredde- og toppfotball, sa administrerende direktør Leif Øverland til NTB denne uken.

– Millioner i spill

Mediebyrået Mediacom opplyser at rundt 40.000 fulgte FotballXtras sending på lineær TV under 18-kampene forrige serierunde. Men hvor mye penger taper TV-giganten Discovery på at TV 2 sender klipp fra kampene?

Der er det mange variabler, men redaktør i medienettstedet Kampanje, Knut-Kristian Hauger, gjør et forsøk på VGs oppfordring:

KAMPANJE-REDAKTØR: Knut-Kristian Hauger.

– At det er millioner i spill, det kan vi nok si. Jeg tenker litt høyt: Hvis FotballXtra har 40.000 seere, og ti prosent av dem ville kjøpt et abonnement hos Discovery hvis FotballXtra ikke får vise scoringer, vil jo det gi flere titalls millioner over en seksårsperiode, sier Hauger.

Discovery kjøpte TV-rettighetene til norsk fotball frem til 2022. Prisen: 2,4 milliarder kroner. Og for ordens skyld: VG og Discovery har et redaksjonelt samarbeid om disse rettighetene.

Hauger forstår godt at Norsk Toppfotball er forbannet.

– Jeg opplever det TV 2 gjorde, og rigge til FotballXtra med nyhetssendinger og klipp fra Eliteserien, som en provokasjon. Samtidig er det jo helt absurd at Norsk Toppfotball oppfordrer klubbene til ikke å stille i FotballXtra. Her må man skille mellom kommersielle rettigheter og vanlig journalistisk arbeid.

– Mindre verdt

Morten Wiberg, TV-sjef i mediebyrået Carat, tror prisen på norske fotballrettigheter vil presses ned ved neste korsvei hvis TV 2 vinner striden med NTF.

– Ja, for da blir eksklusive bilder mindre verdt. Jeg tror ikke det er bra. Når Discovery har lagt såpass mye penger på bordet, må det gjenspeile verdien av det de får. Striden med TV 2 bør løses ganske raskt, sier Wiberg.

Administrerende direktør i Mediacom, Ståle Gjerset, er enig.

– Jeg tror absolutt at prisen da vil falle. Så er jo spørsmålet om NTF må dele opp rettighetspakkene, slik at de kan selge rettigheter til å vise høydepunkter til noen, slik at ikke én aktør sitter med alt.

Sports- og nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther mener det motsatte.

– Jeg tror ikke TV-rettighetene i Eliteserien vil synke i verdi dersom vi vinner i retten. Dette endrer ikke på verdien av pakken. Skulle vi da lagt inn et lavere bud på norsk fotball fordi Sportsrevyen (NRK) bruker nyhetsretten til å sende høydepunkter? Det er ikke slik virkeligheten fungerer.

– Tror du Discovery vil tape penger dersom TV 2 vinner i retten?

– Nei. Sportsrevyen på NRK har på det meste 800.000 seere. I første sending hadde FotballXtra 40.000. Man må bake inn at nyhetsretten eksisterer og finnes der, det må de ta høyde for på samme måte som vi gjør når vi kjøper OL-, fotball- eller hockeyrettigheter, sier Årsæther og tillegger:

– Man kan like gjerne snu på det. Det er en del fotballspillere på sosiale medier som mener FotballXtra skaper engasjement, entusiasme, positivitet og interesse rundt norsk fotball, noe som også har en verdi.