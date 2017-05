Eks-trener Tom Nordlie: – Det spøker for LSK

LILLESTRØM (VG) LSK sliter blytungt på hjemmebane og har ikke tatt færre poeng på de ni første seriekampene siden Tom Nordlie var trener i 2008.

Tirsdag tapte LSK 1–2 for Sarpsborg 08 og gikk dermed på sitt fjerde strake hjemmetap for første gang gjennom 43 strake sesonger i Eliteserien. Syv poeng og nedrykksplass er ikke noe gunstig utgangspunkt for å møte Rosenborg på Lerkendal lørdag.

– Når de har 11 prosent uttelling på egne målsjanser og slipper inn mål på 47 prosent av motstandernes muligheter. Så det spøker for LSK. Jeg ser ikke noen gode tendenser. Spillet er ensidig og spillerne er blottet for selvtillit, sier Tom Nordlie. NRK-eksperten som trener Skeid fikk for ni år siden sparken av moderklubben.

SAVNER HØYT PRESS: Tom Nordlie er ikke fornøyd med det LSK presterte mot Sarpsborg. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Den gangen hadde LSK seks poeng etter ni kamper – nå er tallet syv. LSK berget seg unna nedrykk i 2008, som i alle sesonger siden 1975.

– Jeg savner et godt gammelt Erlandsen-lag som presser høyt, sier Tom Nordlie og lekser opp at LSK bare har skapt fire sjanser og to mål på sine 141 offensive dødballer.

Arne Erlandsen innrømmer at situasjonen på Åråsen er tøff. Han svarer slik på om det er krise i Lillestrøm når snart en tredjedel av Eliteserien er unnagjort.

– Krise? Nei, altså. Syv poeng og fire strake tap på hjemmebane er ikke noe vi roper hurra for. Men hvis vi klarer å holde laget samlet, holde klubben samlet, og fortsetter å skape sjanser, så vil vi klare å score mål etter hvert.

16. mai ble LSK buet inn til pause av Kanarifansen og fikk etter kampen beskjed om «å blø for drakta» fra supporterne.

– Jeg skjønner godt frustrasjonen hos supportere og alle rundt klubben, men det hjelper ikke å synes synd på seg selv, sier han. I vinter ble Sarpsborg knust 4–0 i treningskamp. På Åråsen kunne LSK ha tapt mer for det blå topplaget. Saken fortsetter etter videoen fra kampen.

– Det er nå vi trenger et godt lederskap og et sterkt støtteapparat. Alle ser tabellen og alle blir preget. I dag tapte vi fortjent. Det tre andre var ikke fortjente tap. Men når du ikke får som fortjent, så vises det på spillerne. Det synes jeg vi så i 1. omgang her. Avstandene var altfor store mellom lagdelen. Vi ble mye bedre etter pause.

Men det hjalp ikke at Simen Kind Mikalsen scoret på overtid. Sarpsborg vant en fortjent seier.

BANENS BESTE: Lillestrøms Mats Haakenstad (til venstre) fikk en tøff kamp mot løpssterke Kristoffer Zachariassen. VG kårer Sarpsborgs midtbanespiller til banens beste. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Vi drev 1. omgang dit vi ville ha den og ledet fortjent til pause. Vi kunne ha puttet på et par mål til i 2. omgang om vi hadde vært litt mer distinkte. Lillestrøm pøste på med folk og spilte med høy risiko. Vi burde ha straffet dem hardere, mener Sarpsborg-trener Geir Bakke.

Kristoffer Zachariassen og Patrick Mortensen scoret målene for et Sarpsborg som vant på Åråsen for første gang på seks forsøk i seriesammenheng.

– Det var deilig å hjelpe laget med en scoring i dag, sier Mortensen etter sesongens femte fulltreffer. Zachariassen var banens beste spiller. Han la ned mange meter, var god i en uvant rolle på venstrekanten, og var på plass da LSK-keeper Arnold Origi ga retur på et skudd fra Ole Jørgen Halvorsen.

– Dødsgøy, sier vestlendingen som er vårens kanskje største overraskelse i Eliteserien etter overgangen fra Nest-Sotra.

– Jeg er veldig overrasket. Vi har en stor og sterk stall og jeg hadde aldri turt å håpe på så mye spilletid som jeg har fått, sier Kristoffer Zachariassen.