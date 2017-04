Eks-keepere sikre på at Viking ikke går ned

De to tidligere Viking-keeperne Thomas Myhre (43) og Lars Gaute Bø (53) føler seg sikre på at Stavanger-klubben ikke rykker ned.

Leser en eliteserietabellen akkurat nå ser det helsvart ut for Viking: fire kamper, 0 poeng, 1-7 i målforskjell, og sisteplass.

– Det er en fattig trøst, men Viking har ikke blitt utspilt i noen av de fire første seriekampene. De har fått dårlig betalt til nå og ikke hatt marginene på sin side. Derfor tror jeg ikke Viking rykker ned, sier Thomas Myhre, Discovery-ekspert og tidligere Viking-keeper.

Lars Gaute Bø tar opp keeperhansken. – Nedrykk? Nei, jeg ser ikke at det skal skje. Det jobbes for godt i klubben til at det blir utfallet. Viking vil ta nok poeng til å overleve, det er jeg trygg på.

Det er ikke lenger «eliteserienivå» over økonomien i Stavanger-klubben. Det siste eksempelet på tilstanden kom rett før seriestart da Viking ga bort Abdisalam Ibrahim til Vålerenga – gratis – for å kutte lønnsutgifter.

TROR PÅ VIKING: Thomas Myhre på jobb som Viking-keeper tilbake i 2009. Han hadde to opphold i Stavanger-klubben i sin karriere. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Alle som følger Viking tett vet at laget har utfordringer på grunn av en tynn spillertropp og det økonomiske uføret klubben har havnet i. Flaggskipet i Stavanger har mistet sponsorinntekter i en by som lider med oljekrisen og Viking får konkurranse på hjemmebane fra Stavanger Oilers dyktige apparat, en klubb som har kontinuerlig suksess. Så får vi bare håpe at omgivelsene kjenner sin besøkelsestid, at publikum – selv om de er kravstore – skjønner at her blir det en kamp for å overleve, sier Thomas Myhre.

– Har tatt grep



Akkurat dét tror Lars Gaute Bø Stavanger-publikumet har skjønt.

– Jeg tror folk aksepterer at det blir en kamp for å overleve. Men det er lettere å akseptere en dårlig sesong nå enn når pengene fløt fritt, hvor man ikke satset lokalt, hentet dyre spillere og likevel ikke hevdet seg. Klubben har tatt grep ut ifra de ressursene de har, og har sluppet til en del lokale spillere. Det er veldig positivt for Stavanger og Viking som klubb. Publikum erkjenner, liker og aksepterer den måten man jobber på nå. På sikt vil det lede de i en bedre situasjon, mener Bø.

Thomas Myhre sier han har sansen for måten det bygges et nytt lag på i Stavanger med et ungt treningsteam, hvor man setter tæring etter næring og må tenke nytt for å «balansere bøkene».

Mangler bredde



– Det vil snu hvis det fortsetter på denne måten. Viking har et offensivt lag som vil ta poeng mot mange motstandere. Jeg er mest redd for at en veldig tynn spillertropp etter hvert vil bli rammet av suspensjoner og skader. Da er de utsatt. I den situasjonen Viking er mangler man naturlig nok bredden som en del andre lag og lider av det.