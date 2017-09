Ejuke gjorde opp for kjempebommen – berget Vålerenga

VALLE (VG) (Vålerenga – Brann 2-1) Ikke hadde Vålerenga vunnet på sin nye stadion og ikke hadde klubben scoret mer enn ett mål i samme seriekamp på tre måneder. Chidera Ejuke (19) hamret i filler de negative statistikkene.

Viktigheten av Vålerenga-seieren kunne best sees på trener Ronny Deila, som jublet intenst og ellevilt både på 1-0 og 2-1 – det siste syv minutter før slutt.

Men den fulltrefferen skyldte Chidera Ejuke både treneren, lagkameratene og fansen – for samme mann burde scoret 2-0 på blank goal rett før pause. Men da bredsidet han ballen hardt over, Brann utlignet ved Fredrik Haugen kort tid etter pause – og Vålerenga var i trøbbel.

Det hjalp ikke voldsomt med Sogndal-seier i Ålesund og tre poeng til Kristiansund etter straffebom av Stabæk tidligere på søndagskvelden. Derfor var det med et visst press nedrykkstruede Vålerenga gikk på sin nye kunstgressarena for tredje gang – med to tap på de to første kampene.

Men ganske raskt spanderte Samuel Fridjónsson litt midlertidig balsam på Vålerenga-nervene: Chidera Ejuke skjøt i Brann-backen Vidar Jónsson, ballen fikk en uventet bue og landet på Fridjónssons høyrefot.

Han brukte ett kontrolltouch før han skjøv inn 1-0-målet med yttersiden etter åtte minutter.

Sløste



Samme mann kunne gitt Vålerenga 2-0 bare sekunder før pausesignalet. Chidera Ejuke burde altså gjort det. For Daniel Berntsen dro opp et angrep langs høyrekanten og spilte lavt inn til islendingen i perfekt skuddposisjon.

Brann-keeper Piotr Leciejewski reddet først, men returen fremsto som en gave til Ejuke. Men nigerianeren traff over tverrliggeren istedetfor under den – og 1-0 til pause føltes bare halvparten så bra som det kunne vært for Vålerenga (4-2 i sjanser på det tidspunktet).

For en periode fikk Oslo-laget svi for bommen. Brann – med tre tidligere Vålerenga-spillere i startoppstillingen – slo tilbake. Et presist, fremoverrettet angrep som startet i keeper Leciejewskis hender endte i 1-1:

Formspiller Deyver Vega slo knallhardt inn fra venstrekanten. VIF-keeper Adam Larsen Kwaraseys forsøk på å slå vekk ballen ble en volleyballsmash ned i farlig område foran ham.

Gilli Rolantssons forsøk ble blokkert, men på returen var Fredrik Haugen nådeløs. Med høyrefoten banket han inn utligningen og i både resultat og spill var medaljeutfordrer Brann tilbake i kampen.

De skapte flere sjanser og fremsto spesielt farlige på dødballene. Men så trakk Ejuke seg inn fra sin venstrekant og klinket ballen tilbake i korthjørnet bak Pjotr Leciejewski til 2-1.

Matchballene



Slik er de gjenstående innbyrdes oppgjør mellom lagene som er på 11. plass og nedover på tabellen:



Vålerenga (27 poeng): Aalesund (hjemme), Viking (borte), Sogndal (borte)

Kristiansund (26 poeng): Viking (hjemme), Aalesund (borte)

Sogndal (26 poeng): Tromsø (hjemme), Vålerenga (hjemme)

Aalesund (25 poeng): Vålerenga (borte), Kristiansund (hjemme)

Tromsø (22 poeng): Viking (hjemme), Sogndal (borte)

Viking (15 poeng): Kristiansund (borte), Vålerenga (hjemme), Tromsø (borte)