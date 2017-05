Eggens brannfakkel: Mener King er på nivå med RBK-Midtsjø

Nils Arne Eggen (75) hopper ikke i taket av å se Joshua King (25) bøtte inn mål i Premier League.

Trenerlegenden gikk for syv år siden hardt ut og sa at det var «meningsløst» at unggutter som King dro til England og Manchester United i stedet for å utvikle seg i Norge. Aftenposten, som gjorde intervjuet i 2010, spør nå Eggen om man i dag kan si at King har lyktes med sitt valg.

– Han har vel ikke lyktes noe bedre han enn for eksempel en spiller som Fredrik Midtsjø, som spiller i Rosenborg, sier Eggen til avisen.

– Har utviklet seg like bra



VG konfronterer Eggen med dette utsagnet. Mener han virkelig at King, med 16 mål i Premier League denne sesongen, er på samme nivå som Midtsjø i Rosenborg?

– Jeg mener jo det. Midtsjø har jo utviklet seg like bra. King spiller for et lag midt på tabellen i England, og Midtsjø på et topplag i Norge. Jeg er opptatt av norsk fotball, jeg. Engelske lag er konkurrenter for meg. Jeg er vant til å slå engelske lag på Lerkendal jeg, sier Eggen, som legger til at det siste sies «litt spøkefullt».

– Jeg er opptatt av norsk fotball, det burde dere være også, i stedet for denne heseblesende opptattheten av engelsk fotball. King har gjort det godt og er en av de få som har det, men jeg er mest opptatt av utviklingen til norske spillere. Norske spillere bør spille i Norge til store utenlandske klubber har bruk for dem, sier han.

Han innrømmer at han er litt innhabil når han sier at Midtsjø er på samme nivå som King.

– Jeg er opptatt av Fredrik Midtsjø og at han spiller på RBK. Det er selvfølgelig inhabilt, men det burde flere være. Flere burde være opptatt av norsk fotball. Talentene må ikke dra før de er i nærheten av å være gode nok til å spille på gode lag i Europa. Da tappes vi for talent som burde vært brukt i Norge, sier Eggen.

Midtsjø: – Jeg er nok et stykke bak

VG gjorde Fredrik Midtsjø oppmerksomme på Eggens sammenligning av ham og King. Rosenborgs midtbanespiller er ikke av samme oppfatning som den legendariske RBK-treneren.

– Nå spiller ikke vi i samme posisjon, så det er vanskelig å sammenligne. Men jeg er nok et stykke bak King. Han spiller i Premier League, og jeg i Eliteserien. Så det er nok noen hakk opp, det er det, sier Midtsjø, som leverte en målgivende pasning da RBK tapte 2-1 hjemme mot Tromsø 16. mai.

Én ting er han imidlertid enig med Eggen i; det er viktig å være tålmodig og ikke reise til utlandet for tidlig.

– Det pirrer så klart å spille på høyt nivå, men – jeg har sagt det før – at jeg må være god nok til å spille på det nivået. Da jeg var liten var drømmen å spille for Rosenborg. Men jeg håper jo at jeg får sjansen en dag, å prøve meg i større ligaer.

