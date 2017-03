Eggen avventer Bendtner-jubel: – Må jo kunne flytte «fotan» først

Den tidligere RBK-treneren Nils Arne Eggen (75) tror Nicklas Bendtner (29) kan bli meget bra. Men vil gjerne se danskens form om tre måneder før han er skråsikker.

– Jeg vet jo hvem det er, og for å være veldig kort sier jeg at jeg tror det blir en suksess, innleder Eggen til VG.

Mannen som står bak 14 mesterskap med Rosenborg, stoler på at «guttene sine» – Stig Inge Bjørnebye, Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun – har gjort det forarbeidet som kreves i forkant av signeringen.

– De har ikke signert uten å ha drøftet dette i en fotballfaglig gruppe. Får man han i skikkelig form, for det har han ikke vært, for da hadde han fortsatt i England, kan det bli skikkelig bra, fortsetter Eggen til VG.

– Er det noen som er dyktig nok til å få ham på beina er det Kåre & Co. Når han er klar til å få ut potensialet, er jo dette enormt. Det har jo blitt sånn at man må hente inn danske og sånn for å heve nivået. Jeg tror det er en god investering, og så stoler jeg på at de ikke har gravd ned i kirkepotten, sier RBK-legenden.

Sjekk reaksjonene i Drammen under:

Bendtner føyer seg inn i rekken av dansker som har funnet veien til Lerkendal de siste årene, og av ulike grunner blitt gjenstand for oppmerksomhet. Nicki Bille Nielsen og Christian Gytkjær i samme posisjon som Bendtner, samt Tobias Mikkelsen og nåværende Rosenborg-kaptein Mike Jensen.

STØTTESPILLER: Nils Arne Eggen (t.h.) stoler på at Kåre Ingebrigtsen (t.v.) får Bendtner på fote igjen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– I internasjonal fotball har selv en lokalpatriot som Nils Arne skjønt at man må utvide Trøndelag. Jeg sa jo en gang at vi skulle ha et lag for trøndere av trøndere, men var jo selv med å utvide Trøndelag helt ned til Ghana, humrer den tidligere Rosenborg-treneren og sikter til signeringen av Robert Boateng for 20 år siden.

– Er dette en spiss som kan skyte Rosenborg – i beste fall – til Champions League?

– Jo, men det blir hypotetisk, det er vanskelig å spå noe om hvor god man kan få ham til å bli. Men han er jo den type midtspiss som Rosenborg har letet etter. En typisk Rosenborg-midtspiss à la Odd Iversen, John Carew og Steffen (Iversen).. Får vi dansken på beina prestasjonsmessig, så tror jeg det blir en god forsterkning, poengterer Eggen, vel vitende om at Bendtner som klippet under viser har prestert på toppnivå før.

Nicklas Bendtner omtales noe ironisk som tittelgarantist etter å ha vunnet Serie A med Juventus, FA-cupen med Arsenal og den tyske cupen med Wolfsburg tre år etter hverandre – uten å ha scoret i noen av turneringene. På spørsmål om han kan bli en like fremtredende Rosenborg-skikkelse som de nevnte spissene, svarer han:

– Det er vanskelig å si. For å bli veldig god må man ha en del forutsetninger, noen spesielle «godfotar» som er bedre enn gjennomsnittet. Her har du en målscorer, så det kan utmerket godt bli. Dansken spiller jo i 2017, sier Eggen, som tar en liten pause og anekdotisk tilføyer:

– og som Henrik Wergeland sa: «Tidens guder er dens menn».

– Jeg tror han kan utvikle seg til å bli en forsterkning for Rosenborg-angrepet. Han er robust, sterk og har gjennombruddskraft.

– Er han den største profilen i Eliteserien noensinne?

– Umulig å si. Enn så lenge er han ubrukt, så det får du heller spørre meg om tre måneder. Han må jo kunne flytte «fotan» først.