Effektive Stabæk senket Molde

NADDERUD (VG) (Stabæk - Molde 3-2) Ohi Omoijuanfo (23) skaffet straffe. Så steg han frem og avgjorde kampen mot Molde.

Straffescoringen i det 74. spilleminutt var Ohi Omoijuanfos fjortende for sesongen. Dermed svarte han på toppscorerkonkurrent Björn Bergmann Sigurdarson 1-2-redusering 13 minutter tidligere.

3-1 fungerte som effektiv festbrems for bortesupporterne som øynet håp etter islendingens klasseredusering. Fredrik Brustads redusering like før slutt ble kun en parentes.

John Hou Sæters første Stabæk-scoring, Luc Kassis kanonkule på egen 23-årsdag og Omoijuanfos kliniske straffe ga Stabæk etterlengtet jubel på Nadderud.

Siden bæringene åpnet sesongen med tre strake hjemmetriumfer, hadde de kun rasket med seg fem av 21 poeng fra Nadderud før søndagens kamp.

Mot Molde var de effektive. Og Molde det stikk motsatte, samtidig som Rosenborg snublet mot Haugesund.

Ungguttene stod frem

1-0 kom etter glitrende spill.

Luc Kassi startet feiringen av bursdagen ved å slå en tunnelpasning på Martin Ellingsen. Hugo Vetlesen fikk ballen rettvendt 25 meter fra mål, dro på seg to Molde-stoppere før han spilte John Hou Sæter fri inn rommet bak Ruben Gabrielsen og Babacar Sarr.

Den tidligere Rosenborg-spilleren var kald i augustsolen, og satte ballen opp i det høyre hjørnet.

Vetlesen født i 2000. Hou Sæther i 1998.

1-0: John Hou Sæter gratuleres av Andreas Hanche-Olsen etter Sæters første scoring for Stabæk etter overgangen fra Rosenborg i sommer. Foto: Even Braastad, VG

Sistnevnte var innbytter for Rosenborg allerede i 2014 som 16-åring. Etter fire innhopp i 2015 og et utlån til Ranheim i 2016, ble Hou Sæter veid for lett og solgt fra Rosenborg.

Etter fire Molde-sjanser smalt det nok en gang andre veien.

Denne gang var ikke Luc Kassi tredje sist på ballen, men sist. Ivorianeren fikk ballen rettvendt 20 meter fra mål, tok den med seg inn i feltet og dunket den ned i hjørnet til høyre for Andreas Linde.

Klassescoring

1-0 og 2-0 var fine scoringer. Men dagens vakreste stod Björn Bergmann Sigurdarson for.

Nykommer Ibrahima Wadji slo inn fra høyre. På hel volley banket islendingen inn sitt ellevte for sesongen. Pang. Ned i hjørnet.

Molde trengte fem sjanser før de satte sitt første for kvelden.

Da innbytter Stian Gregersen sparket ned Ohi i feltet, og toppscoreren selv omsatte straffen til scoring, scoret Stabæk sitt tredje mål på tre sjanser.

