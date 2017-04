GARDERMOEN (VG) Striden om dommer Svein-Erik Edvartsen (37) fortsetter etter onsdagens møte mellom toppdommerne og Norges Fotballforbund.

Dommersjef Terje Hauge sier at han har skværet opp med Edvartsen. Nå spørs det hva de andre toppdommerne sier.

Fotballdommernes forening skal torsdag komme med sitt råd til hva NFF bør gjøre i «Edvartsen-saken».

– Prosessen er krevende, sier Nils Fisketjønn, leder for konkurranseavdelingen i NFF, etter møtet.

Svein-Erik Edvartsen selv forlot Park Inn hotell på Gardermoen uten å kommentere hva som hadde skjedd.

– Jeg har full tillit hos dommerne, og de har full tillit hos meg, sier dommersjef Terje Hauge.

NFF-representantene åpnet møtet, så forlot de lokalet. Deretter var det en diskusjon der alle dommerne, også Svein-Erik Edvartsen, var til stede. Så forlot Edvartsen møtet.

– Det er naturlig at de andre får diskutere saken uten meg, sa toppdommeren.

Til slutt var det bare Ola Hobber Nilsen fra dommerforeningen, Fisketjønn og Hauge fra NFF som uttalte seg til de ventende mediene; VG, NRK og TV2.

Ola Hobber Nilsen fortalte at han torsdag skal sammenfatte debatten onsdag og gi NFF et skriftlig «innspill» om hva de skal gjøre med Edvartsen.

– Dette er krevende. Dette er noe som ikke skjer hver dag. Jeg har dømt fotball i 30 år. Dette er meget krevende for alle parter. For Svein-Erik, for dommerne og for NFF, sier Terje Hauge.

INGEN LØSNING: Ola Hobber Nilsen er leder for dommerne. Han skal torsdag komme med råd til NFF hva de skal gjøre i «Edvartsen-saken». Til venstre NFF-representantene Nils Fisketjønn og Terje Hauge. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Har du skværet opp med Svein-Erik Edvartsen?

– Vi har hatt en god dialog med Edvartsen. I og for seg har vi skværet opp, men nå skal vi lytte til de aktive.

Hauge understreker at dommerforeningen uansett bare kan komme med et råd. Det er NFF som har det endelige ordet i saken.

– Er Edvartsen fortsatt aktuell til serierunde sju?

– Ja, men vi vet ikke hva som er diskutert. Vi skal nå lytte til de aktive.

– Er det noen trussel om boikott fra de andre dommerne om Edvartsen får dømme?

– Det er ikke noe tema, sier Terje Hauge.

Møtet onsdag startet med at Norges Fotballforbunds representanter la fram sitt syn. NFF var representerte med blant andre visepresident Bjarne Berntsen, i tillegg til Fisketjønn og Hauge.

Eliteseriedommer Tom Harald Hagen brøt tirsdag tausheten og gikk ut mot kollega Edvartsen etter de siste ukers omtaler av «dommerstriden».

– Svein-Erik Edvartsens håndtering i media de siste ukene er i manges øyne svært uheldig. Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet, skrev Hagen i en e-post til TV 2.

Striden mellom Edvartsen og dommersjef Terje Hauge ble tilsynelatende løst i helgen, men saken blusset opp igjen tirsdag da de andre dommene kom på banen.

Uenighetene startet da dommerkollega Svein Oddvar Moen hentet en av Edvartsens assistenter til sitt dommerteam. Ifølge VGs kilder antok Edvartsen at han da sto først i køen til å velge seg en ny assistentdommer, siden han er rangert som Norges nest beste FIFA-dommer. Men slik gikk det altså ikke.

På toppen av dette ble Rune Pedersen fjernet som Edvartsens personlige dommermentor og erstattet av nettopp Terje Hauge. Konflikten har ført til at Edvartsen ikke har dømt en eneste kamp i Eliteserien denne sesongen.

Tom Harald Hagen gikk altså ut mot Edvartsen tirsdag.

– Hagen reflekterer medlemsmassen og gir et godt bilde av hva majoriteten av våre medlemmer mener, sa styreleder og dommer Ola Hobber Nilsen til TV 2.