Funn i Edvartsen-saken gjør at Norges Fotballforbund avviser at det lenger er aktuelt å betale ut millionbeløp for at dommeren skal slutte i sin sivile jobb som seksjonsleder for samfunnsansvar.

Den svært betente saken nådde et slags foreløpig klimaks da Svein-Erik Edvartsen og hans advokat John Christian Elden møtte Norges Fotballforbunds Pål Bjerketvedt, Svein Graff og NFF-advokat Magnus Stray Vyrje til drøftelsesmøte fredag.

NFFs mål: Å bli enige om å avslutte arbeidsforholdet med Svein-Erik Edvartsen.

I møtet skal det ha vært høy temperatur underveis, før partene avsluttet uten å bli enige.

Vil ikke lenger tilby sluttpakke



VG kunne i går fortelle at det på et møte tidligere i sommer ble lagt frem en skisse der Edvartsen ble tilbudt full lønn ut 2017, samt i hele 2018, mot at han aksepterte å slutte frivillig.

Summen som ble lagt på bordet skal ha vært nærmere 1,5 millioner kroner. Enden på visa ble at sluttpakkeløsningen ble avslått av Edvartsen og Elden.

Siden den gang har NFF, etter det VG får opplyst, gjennomført undersøkelser med funn i saken som gjør at det er helt uaktuelt å betale store beløp for at Edvartsen skal slutte.

– Etter møtet i midten av mai har ikke sluttpakkeskissen det refereres til (i VG) vært tema, sier direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF, Svein Graff til VG.

OMSTRIDT: Svein-Erik Edvartsen, her i aksjon i en kamp mellom Sarpsborg og Tromsø i 2016, er utestengt som toppdommer denne sesongen. Nå henger også den sivile jobben i NFF i en tynn tråd. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Etter det VG får opplyst sitter fotballforbundet på materiale av en art som gjør at NFF mener at 38-åringen ikke kan fortsette i sin sivile jobb på Ullevaal stadion.

Edvartsen og Elden bestrider bevisene, og mener at de ikke holder vann. Samtidig skal de ha gått til motangrep på metodene NFF har benyttet i undersøkelsene.

Det skal være helt uaktuelt for Edvartsen å godta en oppsigelse slik saken står nå.

– Det jeg kan si er at vi er i dialog for å lande danne saken, og vi vil fortsette til vi har en konklusjon, sa NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til VG fredag.

Trolig vil NFF, etter det VG kjenner til, gå til oppsigelse av Edvartsen over helgen. I så fall er det nærliggende å tro at deler av bevismaterialet også blir lagt frem.

VG får opplyst at Edvartsen i så fall vil gå til søksmål for det han mener er usaklig oppsigelse.

Dermed er sannsynligheten stor for at den betente konflikten kan ende i retten.

Undersøkte mystiske e-poster



I mai uttalte generalsekretær Bjerketvedt at NFF skulle undersøke mystiske e-poster tilbake i tid som muligens kunne knyttes til Edvartsen.

TV 2 har hevdet å vite at personer internt i NFF mistenker at Svein-Erik Edvartsen står bak en rekke tipsmailer. E-postene skal ha vært sendt anonymt, men avsender har gjennomgående tatt parti med Edvartsen.

– Vi ser på alle slike meldinger som veldig alvorlig. Derfor er det viktig at administrasjonen gjør grundige undersøkelser om det. Jeg har full tillit til at generalsekretæren gjør det nødvendige for å komme til bunns i det, sa fotballpresident Terje Svendsen til TV 2 16. mai.

Det arbeidet er nå avsluttet fra NFFs side. Og konklusjonen på Ullevaal stadion er at funnene er så alvorlige at Svein-Erik Edvartsen ikke kan fortsette i jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar.

Graff vil ikke si noe om hva slags informasjon NFF sitter på etter sommerens undersøkelse.

Edvartsen henviser til advokat John Christian Elden for uttalelser i saken. Elden skriver i en SMS:

– Intet ble lag frem i møtet i går annet enn gårsdagens noe underlige oppslag på TV2.no om at Svein-Erik Edvartsen var ferdig. NFF nektet for å være kilde til oppslaget.

– Men har du en kommentar til bevisene/funnene NFF hevder å sitte på?

– Nei. Så langt har de sagt at de ikke har startet eller gjennomført noen granskning, så jeg forholder meg til det, selv om lekkasjer i media gir andre inntrykk, svarer Elden.

