Edvartsen meldte seg ut av dommerforeningen

Dommerforeningen vurderte å suspendere Svein-Erik Edvartsen (38). Nå har han selv meldt seg ut.

Den profilerte fotballdommeren Svein-Erik Edvartsen (38) har det siste året vært i konflikt med flere dommerkolleger - en konflikt som endte med at Edvartsen ikke får dømme norsk toppfotball i 2017.

Nå har han selv meldt seg ut av Norsk fotballdommerforening (NFDF), melder TV 2.

–Vi bekrefter at Edvartsen har meldt seg ut av dommerforeningen. Edvartsen har sitt syn på saken og styret i NFDF har et annet. Vi respekterer det og velger nå å se fremover, sier lederen for dommerforeningen, Ola Hobber Nilsen, til VG,

Foreningen vurderte å suspendere Edvartsen i forkant av utmeldingen.

– I og med at han nå har meldt seg ut, blir naturligvis ikke disse prosessene fullført, sier Hobber Nilsen.

Edvartsen selv forklarer til VG at han meldte seg ut fordi han følte seg motarbeidet.

– Jeg har ingen interesse av å være medlem av en forening som har besluttet å jobbe mot meg og mine interesser som medlem, sier han til VG.

Vil ikke si om det får konsekvenser

Hobber Nilsen ønsker ikke å svare på om utmeldingen vil ha noe å si for Edvartsens mulighet til å dømme norsk fotball i fremtiden.

– Det er NFF som avgjør hvem som er dommere i Eliteserien, og derfor må spørsmål om det rettes til dem, sier Hobber Nilsen til VG.

Dommersjef i Norges Fotballforbund, Terje Hauge, har ikke besvart VGs henvendelser.

Saken utvides!