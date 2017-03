Edvartsen «må forholde seg til felles regler» – nytt møte med Hauge mandag

Striden mellom dommersjef Terje Hauge og toppdommer Svein-Erik Edvartsen skal være lagt død. Samtidig sier Hauge at Edvartsen «må forholde seg til felles regler og retningslinjer». De skal også ha et nytt møte mandag.

I en pressemelding fra Norges Fotballforbund heter det at de har «etablert en klar felles forståelse for hverandres roller og ansvarsområder».

Leder for konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, svarer slik når VG spør om når Svein-Erik Edvartsen er aktuell for å dømme eliteserien:

– Dette ser vi positivt på. Vi har hatt et godt møte i dag, og mandag skal vi ha et nytt møte.

– Runde 1 og 2 er allerede satt opp.

Når vi sender en melding til Terje Hauge og spør ham om når Edvartsen skal dømme igjen, svarer dommersjefen:

– Nå er det full fokus på runde 1 og 2.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt sa onsdag kveld til VG at konflikten skulle være løst i løp et av et døgn. Torsdag ettermiddag kom pressemeldingen fra NFF.

Svein-Erik Edvartsen ble droppet fra å dømme de to første rundene i Eliteserien. Han er ikke blant de åtte dommerne som skal lede åpningsrunden kommende helg. NFFs leder for konkurranseavdelingen, Nils Fisketjønn, bekreftet tirsdag at Svein-Erik Edvartsen og dommersjef Terje Hauge var i en konflikt som følge av «gjensidig manglende tillit».

– Hauge og Edvartsen har i formiddag hatt et møte hvor også leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, deltok. I møtet ble en enige om ulike tiltak og aktiviteter fremover, for igjen å etablere den tillit som må være tilstede mellom administrasjonen og den enkelte dommer, skriver Norges Fotballforbund i pressemeldingen.

– Nå ser vi fremover, samtidig som vi har en klar felles forståelse for hverandres roller og ansvarsområder fremover. Edvartsen er en av våre fremste dommere, han som alle andre må forholde seg til felles regler og retningslinjer, sier dommersjef Terje Hauge.

NFFs pressemelding siterer Svein-Erik Edvartsen slik:

– Vi hadde en ryddig og konstruktiv samtale, og jeg er inneforstått med de forventninger som stilles som meg som toppdommer. Jeg setter pris på at vi internt har takhøyde for å kunne være uenige. Nå ser jeg frem til å ha fullt fokus på dømmingen igjen, og jeg gleder meg til å komme i gang med sesongen.

Ingen av dem ønsker å kommentere saken ytterligere.

Det spesielle er at begge er ansatt i NFF. Edvartsen er ansatt som leder for seksjonen for samfunnsansvar, mens Hauge er leder for seksjonen for dommerne.