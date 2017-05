Edvartsen legger seg flat: – Jeg må endre kurs

Svein-Erik Edvartsen (37) varsler at han vil endre sin væremåte som følge av mobbe-anklagene fra dommermiljøet.

Den kontroversielle toppdommeren er gjest hos Davy Wathne i TV 2s FotballXtra på norsk fotballs festdag. Der gjør han sitt første store intervju etter at konflikten ble løst ved at han ikke får dømme kamper i 2017.

En gråtkvalt Reidar Gundersen, Edvartsens tidligere assistentdommer, valgte for under to uker siden å stå frem med sin historie og det han føler er mobbing og trakassering fra Edvartsen. Som dokumentasjon la han blant annet frem meldinger han hadde fått fra Edvartsen, hvor Gundersen blant annet ble bedt om å «bytte jobb».

– De tekstmeldingene som har kommet frem i mediene den siste tiden, er det selvfølgelig jeg som har sendt, og det er ingen grunn til å holde noen forsvarstale der. Det er bare å legge seg helt flat for at jeg sendte de meldingene. Det går ikke an å forsvare det, sier Edvartsen til TV 2.

– Jeg må ta stor lærdom av det. Jeg krever veldig mye av meg selv, jeg krever veldig mye av de rundt meg, jeg er ingen A4-person, jeg tar stor plass og har en direkte og ærlig, kanskje overtydelig kommunikasjonsform som jeg må ta lærdom av, og endre kurs. For min hensikt har aldri vært hverken å trakassere eller mobbe noen, sier han.

Edvartsen gjentar et titalls ganger at han «legger seg flat», og at han vil endre kommunikasjonsformen sin etter anklagene om mobbing og trakassering.

Han får ikke dømme toppfotball i 2017, men gjør det klart at han har tenkt til å dømme fotballkamper på lavere nivå i løpet av året.

– Jeg kommer til å dømme fotball i 2017. Det er helt sikkert. Men på hva slags nivå, og på hvilke kamper, det vet jeg ikke per i dag, sier Edvartsen.

