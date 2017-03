Edvartsen i konflikt med dommersjefen: Får ikke dømme i Eliteserien

Svein-Erik Edvartsen er droppet fra å dømme første serierunde i Eliteserien. Nå bekrefter både han og NFF at de er i en konflikt som følge av det som omtales som «gjensidig manglende tillit».

Edvartsens kamper i norsk toppdivisjon: 2016: 17 kamper. Dømte serieåpningen: Start – LSK. 2015: 19 kamper. Serieåpning: VIF – Godset. 2014: 18 kamper. Serieåpning: Glimt – AaFK. 2013: 20 kamper. Serieåpning: Godset – Sandnes Ulf. 2012: 21 kamper. Serieåpning: TIL – FFK. 2011: 19 kamper. Serieåpning: Sarpsborg 08 – Molde. 2010: 15 kamper. Første kamp – 3. serierunde Godset – Viking 2009: 13 kamper. Første kamp: 2. serierunde – Odd – Sandefjord. 2008: 12 kamper. Serieåpning: Molde – Stabæk. 2007: 15 kamper. Serieåpning: Lyn – Sandefjord. 2006: 10 kamper. Første kamp: 3. serierunde – Sandefjord – Tromsø. 2005: 7 kamper. Første kamp: 4. serierunde – FFK – Odd.

– Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen. Inntil den er etablert igjen, så dømmer ikke Svein-Erik Edvartsen i norsk toppfotball, sier leder for konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, til Nettavisen.

Han vil ikke utdype hva denne mistilliten bunner i.

For en knapp uke siden ble det kjent at Edvartsen ikke er blant de åtte dommerne som skal dømme under åpningsrunden av Eliteserien kommende helg. Avgjørelsen kom overraskende på mange.

Dommersjef Terje Hauge begrunnet valget med det han omtalte som en «helhetsvurdering», men sa også at han hadde forståelse for at enkelte kunne synes avgjørelsen var merkelig.

Edvartsen er for øvrig selv ansatt i NFF. Han er leder for seksjon for samfunnsansvar, hvor han har fem personer med seg i teamet.

– Trist



I dag bekreftes det altså at dommersjefen i NFF og Edvartsen har en konflikt gående, og at det dreier seg om mangel på tillit.

– Jeg har kun gitt uttrykk for to ting jeg er misfornøyd med direkte til dommersjefen. Det ene er teamsammensetning som angår meg som dommer når det gjelder assistentdommere, og det andre er mentoroppsett, sier Edvartsen til VG.

Edvartsen har hatt Rune Pedersen som sin mentor i en årrekke, men nå er det dommersjef Terje Hauge som har overtatt oppgaven.

– Det falt tydeligvis ikke i god jord at jeg uttrykte min klare og tydelige misnøye. Min uenighet i teamsammensetning og mentoroppsett er selvsagt motivert i mitt ønske om å utvikle meg og skape grunnlag for gode egne- og team-prestasjoner, sier dommeren.

– Jeg synes det er trist at sportslige sanksjoner benyttes som følge av meningsutveksling. At dommersjefen ikke har tillit til meg fordi jeg sier det jeg mener direkte til han som bestemmer, synes jeg er spesielt, sier Edvartsen.

Jobber for en løsning



Dommeren gjennomførte i helgen et internasjonalt oppdrag, da han ble satt opp til å dømme VM-kvalifiseringskampen mellom Bosnia-Hercegovina og Gibraltar som hoveddommer.

Men noen kamp i norsk Eliteserie kan det drøye til han får.

– Dette har oppstått under forberedelsene til sesongen og fram mot nå. Vi jobber daglig med å løse dette, og vi har stor tro på at vi vil greie det, sier Fisketjønn i NFF til VG. Han ønsker ikke å utdype den pågående konflikten med Edvartsen ytterligere.

VG har vært i kontakt med dommersjef Terje Hauge, som henviser til Fisketjønn.