Edvartsen droppet til Eliteserie-åpningen

Den profilerte toppdommeren Svein-Erik Edvartsen (37) får ikke dømme åpningsrunden av Eliteserien om halvannen uke.

Det går frem av Norges Fotballforbunds dommeroppsett for den aller første runden med norsk toppfotball denne sesongen.

– Jeg har tillit til at dommersjefen til enhver tid setter opp de rette dommerne på de rette kampene til det beste for norsk fotball, sier Edvartsen til VG – på spørsmål om han oppfatter dette som en vraking.

– Hvordan reagerte du da du så oppsettet?

– Jeg har alltid lyst til å dømme kamper. Noen ganger blir man oppsatt. Andre ikke. Det har jeg respekt og stor forståelse for, sier 37-åringen.

Det var Nettavisen som første omtalte at Edvartsen ble droppet til åpningsrunden av Eliteserien.

Skal dømme VM-kvalik



Tidligere denne uken fikk 37-åringen sin første VM-kvalifiseringskamp som hoveddommer. Lørdag er Edvartsen på plass lengre sør i Europa for å dømme Bosnia-Hercegovina mot Gibraltar.

Edvartsen fortalte VG at han var svært godt fornøyd med belønningen fra Pierluigi Collina – den tidligere toppdommeren og nåværende dommersjef i både FIFA- og UEFA. Han takket blant annet tidligere dommersjef Rune Pedersen, som Edvartsen betegner som sin mentor i en årrekke.

Nå er det ikke funnet plass til Edvartsen i Eliteserie-åpningen. Sist sesong dømte han 17 kamper og Edvartsen har dømt hver eneste serieåpning siden 2011.

– Alle dommere håper på første serierunde



På spørsmål om ikke dette fremstår rart – at en av Norges mest profilerte dommere med nylig internasjonalt oppdrag – ikke skal dømme første serierunde, svarer Edvartsen følgende:

– Dommersjefen må svare for sine vurderinger. Jeg gleder meg til min først VM-kvalikkamp jeg nå, så skal jeg se første serierunde på TV. Det blir spennende med Discovery og VG i ny TV-avtale, sier han – og betegner sitt forhold til dommersjef Terje Hauge som «ryddig og greit».

– Har du fått noen begrunnelse?

– Dommersjefen må svare for sine vurderinger.

– Hvor mye betyr første serierunde for dommerne?

– Alle dommerne jeg kjenner håper på første serierunde, men det er 14 eliteseriedommeren og åtte kamper så alle kan ikke få kamp, sier Edvartsen.

– Kan virke merkelig



Dommersjef Terje Hauge sier til Nettavisen at vrakingen av Edvartsen er «en helhetsvurdering de har kommet frem til i dommerkomiteen», men sier likevel at han forstår «at folk reagerer».

Hauge mener likevel det ikke er noen automatikk i at FIFA-dommere får dømme serieåpningen.

– Jeg har forståelse for at dette kan virke merkelig. Svein-Erik Edvartsen vil alltid være tilgjengelig for å dømme Eliteserie-kamper, sier Haug til Nettavisen.

VG utvider saken.