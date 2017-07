En speiderrapport på avveie viser irenes plan for å stoppe Rosenborgs danske stjerne i Champions League-kvalifiseringen.

Når irske Dundalk i kveld får besøk av Rosenborg i 2. kvalifiseringsrunde til Champions League er det én mann de kjenner godt og vet de må stoppe: Nicklas Bendtner.

Den danske 29-åringen har et navn i europeisk fotball ingen andre i dagens RBK-utgave kan måle seg med, etter spill i blant andre Arsenal og Juventus, og 29 mål på 74 landskamper for Danmark.

Dundalk vet akkurat hva som venter dem, om Kåre Ingebrigtsen velger å bruke dansken på topp fra start.

Tirsdag dukket det nemlig opp en speiderrapport på Twitter, som angivelig skulle stamme fra den irske klubben. Dundalk bekrefter overfor VG at rapporten er reell, og at de har mistet to sider av den.

«Jobber ikke hardt»

De to sidene viser rapportene på Rosenborg målvakt André Hansen - og Nicklas Bendtner.

Under hver av spillerne har de listet opp et langt avsnitt med styrker, og det de mener er deres svakheter. Dommen over Bendtner er klar:

«Mangler fart så midtstopper kan gå tett i ham. Går ikke på løp i bakrom på grunn av rollen hans i laget. Jobber ikke hardt, så vi får kanskje muligheten til å bygge opp bakfra».

De mener også at de ved å stoppe Bendtner, fjerner mye av Rosenborgs offensive spill:

«De forsøker å spille via ham når de kan, så hvis vi fjerner den muligheten, fjerner vi mye av måten de spiller på, og de offensive midtbanespillerne blir som et resultat ikke så involvert.»

Dansk duell

Én spiller på Dundalk-laget vet nok mer hva som venter enn de fleste: Danske Nic

SKAL STOPPE DANSKEN: Danske Niclas Vemmelund gleder seg til å møte landsmann Bendtner. Foto: Ramsey Cardy , Sportsfile via Getty Images

las Vemmelund.

24-åringen med en fortid i dansk og svensk fotball kom til Dundalk i januar. Han gleder seg til å møte landsmannen Bendtner.

– Jeg vet mye om ham, fordi det var skrevet om ham i danske aviser nesten hver dag. Det skal bli moro å spille mot ham, sier Vemmelund til den irske avisen Independent.

Den danske backen, som tror de kan ha gode muligheter mot Rosenborg, erkjenner likevel at Bendtner ikke er like stor som han en gang var.

– Karrieren hans har kanskje gått litt nedover i det siste, men han har alltid, og er fortsatt, en strålende angriper, sier han.

Her er hele Dundalk-rapporten på Bendtner:

Styrker: «God til å holde på ballen, tar med midtbanespillere ved å oppholde midtstopper eller å legge igjen på én berøring. God i luften, hvis de ikke kan spille ut bakfra spiller de til ham. Går inn på bakre stolpe på innlegg. Måltrussel spesielt på innlegg og på raske skudd med høyrefoten. Trussel fra dødballer. De forsøker å spille via ham når de kan, så hvis vi fjerner den muligheten fjerner vi mye av måten de spiller på, og de offensive midtbanespillerne blir som et resultat ikke så involvert.»

Svakheter: «Mangler fart så midtstopper kan gå tett i ham. Går ikke på løp i bakrom på grunn av rollen hans i laget. Jobber ikke hardt, så vi får kanskje muligheten til å bygge opp bakfra».

