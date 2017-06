Drømmescoring på overtid senket Viking

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm - Viking 1-0) Det så lenge ut til å ende målløst, men en vanvittig scoring av Aleksander Melgalvis på overtid sikret tre poeng til kanarifuglene.

Kanarifansen var i ferd med å gi opp da Aleksander Melgalvis vartet opp med en kunstscoring av de sjeldne på overtid mot Viking søndag. Høyrebackens fulltreffer fra 20 meter satt limt i motsatt kryss, og var et tungt slag i trynet for Viking i kampen om eliteseriefotball i 2018.

- Dette var deilig! Alltid moro å score, men det viktigste var at vi fikk tre poeng, sa matchvinneren til VG etter kampslutt.

Melgalvis avgjorde også serieåpningen mot Sandefjord med siste spark på ballen, men innrømmer at denne var ekstra fin.

- Det er vel litt tilfeldig, men forhåpentligvis kan det skje flere ganger!

- Er det årets mål?

- Ja! kommer det kjapt fra matchvinneren

– Hva i helvete?



Erling Knudtzon har vært svært god for Lillestrøm de siste ukene, og med fem scoringer på fire kamper, har Knudtzon vært et udiskutabelt førstevalg på topp. Søndag skapte lysluggen fra Oslo vest problemer for Viking, men et hardtarbeidende Viking-kollektiv stod i mot gjennom 90 minutter. Men på overtid glapp det.

Knudtzon var alt annet enn fornøyd da han fikk et strengt gult kort for filming mot Viking. Nå må Lillestrøms toppscorer stå over mot Vålerenga.

Et par minutter før pause viste Knudtzon hvorfor han angivelig er Eliteseriens raskeste spiller. Knudtzon løp fra alt og alle, før han ble lagt i bakken av Viking-stopper Michael Legder. Ved første øyekast et klart straffespark, men dommer Martin Sleire Lundby valgte i stedet å gi Knudzon det gule for filming.

– Det er klar kontakt. Jeg må få lov til å gå ned i feltet. Ok, om han ikke dømmer straffe, greit, men hvorfor i helvete skal jeg få gult kort? Jeg blir forbanna. Nå må jeg stå over mot Vålerenga, og det irriterer meg noe voldsomt, sa Knutdzon til Eurosport i pausen.

Lillestrøm nærmest

Kampens første sjanse kom etter 20 minutter. Melgalvis prikket inn på Udoji fra høyre, men den kortvokste nigerianeren kom ikke godt nok over ballen. Dét innlegget hadde vært nedfallsfrukt for Malec eller Skoda.

En aktiv Knudzon fikk kampens første mulighet etter halvtimen, da han styrte et innlegg fra Haakenstad i stolpen og ut. Lysluggen centimetere unna å sende Lillestrøm opp i 1-0.

Langt mer sjanser å glede seg over i andre omgang på Åråsen. Et tidvis sprudlende LSK-maskineri skapte mye offensivt. Kind Mikalsen smalt et frispark i treverket, før en ellevill dobbeltsjanse signert Haakenstad og Udoji skapte problemer for Austbø.

Og da det bare gjenstod sekunder av overtiden dukket Melgavis opp med sitt kremmerhus.

For Viking fortsetter den tunge sesongen. Laget er desidert sist på eliteserietabellen med åtte poeng. Det er fem poeng opp til kvalifiseringsplassen.

Saken oppdateres!