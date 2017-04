Drømmemål av Riski og direkte rødt kort til Zekhnini i Skien

SKIEN (VG) (Odd-Tromsø 1-0) En perle av en scoring fra Riku Riski (27) var nok til at Odd sikret seg alle tre poengene mot Tromsø.

Helt på slutten fikk Odd-innbytter Rafik Zekhnini direkte rødt kort etter at han kom altfor sent inn i en takling mot Kent-Are Antonsen.

– Rødt kort for et direkte spark liker vi dårlig, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo etter seieren. Han skjønner at det ble utvisning på hans elev.

– Kent-Are har vondt og får behandling i garderoben, forteller Tromsø-trener Bård Flovik.

Tromsø var ubeseiret foran kampen i Skien og viste mye bra spill - men klarte ikke å få ballen bak Odds gode keeper Sondre Rossbach.

– Sondre er tilbake for fullt, konstaterer Odd-sjef Fagermo.

– Vi er skuffet. Vi har flest sjanser, men det handler selvfølgelig også om kvalitet å få mål, sier Tromsø-trener Bård Flovik til VG.

– Vi gjør en god bortekamp, spesielt de første 25 minuttene av 2. omgang. Vi får bare riste av oss dette tapet og gå videre.

Gjestene hadde muligheten til å ta tre strake ligaseirer for første gang siden 2012, men bare fem minutter var gått da Odd tok ledelsen. Espen Ruud la inn, Kent-Are Antonsen headet utover - og der sto Riku Riski og banket inn ballen på hel volley. Det var et sånt type skudd som veldig mange setter over, men finnen hadde full kontroll og laget sitt første Odd-mål.

– Jeg fikk ballen tilsvarende posisjon en gang i fjor og misset totalt. Denne gang bestemte jeg meg for å være roligere, sier Riski til VG.

Tromsø var minst like gode som Odd i 1.omgang, men hadde ikke effektiviteten som laget har hatt tidligere denne våren. For vertene ble det mest ballbesittelse og ikke så mye ut av det.

Tromsø fortsatte med å spille bra og skape sjanser etter pause. Nærmest kom det da Gjermund Åsen spilte til Aron Sigurdarson, men Odd-keeper Sondre Rossbach var lynraskt nede og reddet.

Først etter 70 minutters spill begynte Odd å få orden på ting, og da ble det farligere foran Gudmund Taksdal Kongshavn i TIL-buret. Riku Riski scoret sitt andre mål for dagen, men det ble korrekt annullert for offside.

Tromsø har hatt for vane å score i de siste minuttene denne våren, men målet kom aldri på Skagerak Arena.

Tromsø-sjef Bård Flovik hadde valgt å vrake tre av dem som startet sist: Jonas Johansen, Patrick Kpozo og Jostein Gundersen. Ulrik Yttergård Jenssen startet - som midtstopper.

Jone Samuelsen spilte sin første kamp for sesongen i Odd-drakten.

Tromsø kom til Skien ubeseiret til nå i årets eliteserie. Bård Floviks lag hadde imponert med å vinne både over Viking og Sogndal etter uavgjort mot Brann i serieåpningen. Tromsø har vært flinke til å utnytte sjansene sine.

Odd åpnet sesongen med å tape 3-0 på Lerkendal, vant så 2-0 over Kristiansund, men skuffet deretter med tap for Stabæk.

Tromsø tapte ikke mot Odd i 2016. Lagene møttes tre ganger. I cupen vant Tromsø etter ekstraomganger, mens de vant 3-1 (hjemme) og spilte 0-0 (borte) i serien.

PS: Odd viste i forkant av kampen sin sympati med sin tidligere E-cup-motstander Borussia Dortmund etter terrorangrepet sist uke.