Drillo slakter Panzer-Hagens utspill: – Helt på trynet

Erik «Panzer» Hagen (42) langer ut mot den nye norske fotballgenerasjonen. Han får lite medhold av Egil «Drillo» Olsen (75), og kun delvis av Roar Stokke (57).

– Hvilken posisjon er han i til å komme med sånne uttalelser?

Det er Drillos første reaksjon på de heftige utspillene til tidligere landslagsstopper Erik «Panzer» Hagen, som i dag jobber som trener i fjerdedivisjonsklubben Jevnaker. I et ferskt intervju som i sin helhet kan leses på VG +, sier Hagen blant annet dette om norske fotballspillere:

– Spillerne har så store puter under armene, de er så bortskjemte at det er flaut.

– Det begynner når de er små barn. Foreldrene bygger dem opp, tjo og hei og alle er så gode. Det er så feil. Vi i norsk fotball er så grunnleggende langt bak på så mye nå. Det er jo en grunn til at ingen gidder å se på Eliteserien lenger. Hvorfor? Fordi fotballen er dårlig og fordi det er null profiler. Jeg blir så provosert når jeg ser tatoveringer og øreklokker og fancy klær. Altså, gå ut på banen og gjør jobben din.

– Heidundrende uenig

Drillo har svært lite til overs for slike uttalelser, og gjør det klokkeklart overfor VG.

– Jeg vet litt av hva han står for fotballmessig, men det der er jeg heidundrende uenig i. Han har kanskje et lite poeng i at vi har det godt her i landet, men at norske spillere er late og giddalause, det har han ingen dekning for å si, sier den tidligere landslagssjefen og fortsetter:

– Jeg har hørt den typen uttalelser tidligere, og de sier mer om de som uttaler det, enn om dagens norske ungdom. Jeg synes det er helt på trynet.

Trenerlegenden, som ledet det norske landslaget i periodene 1990–1998 og 2009-2013, sier han har stor tro på den nye norske generasjonen fotballspillere.

– Jeg synes generelt ikke det er noe som helst galt med dagens generasjon. De yngre landslagene våre spiller jevnt med de vi bør spille jevnt med. Vi har vært i en dårlig periode med herrelandslaget, og kvinnenes sluttspill var dårlig, men det er ting som kan endres på. Jeg er sikker på at vi får en god periode fremover. Det er mange veldig spennende unge spillere, sier Drillo.

– Merker du ingen forskjell mellom den nye generasjonen og tidligere?

– Jeg merket nok forskjell på det landslaget jeg ledet på 90-tallet, og det jeg ledet fra 2009, men det gikk mer på tilfeldige typer i laget. Jeg hadde mange ledertyper på 90-tallet, det var en veldig spesiell gjeng.

Til slutt ønsker Drillo å tilføye dette at han «har nok like lite til overs for tatoveringer og dilldall som Panzer-Hagen».

– Men man må nok stikke fingeren i jorden og se at verdens beste spillere er helt like. Det går an å bli veldig god selv om du har tatoveringer, sier han.

Det er ikke første gang det spruter gnister mellom Drillo og Panzer-Hagen. Da førstnevnte tok over landslaget igjen i 2009, uttalte den daværende Vålerenga-midtstopperen at «jeg vil ikke spille på landslaget under Egil Olsen, fordi jeg mener han har ødelagt norsk fotball i 20 år, og nå setter han i gang igjen».

Trenernes ansvar å vekke sulten

Viasat-kommentator Roar Stokke (57), som i en årrekke har engasjert seg i den norske talentdebatten, er glad Panzer-Hagen debatterer fotball slik han også spilte: uten kompromiss.

Han er delvis enig i situasjonsbeskrivelsen, men litt uenig i årsak og løsning.

– Vi har noen samtidsutfordringer i Norge fordi vi har det godt, men det er ikke ungdommens skyld om de ikke blir stilt krav til, eller om de voksne ikke er flinke nok til å fortelle hva som kreves, sier Stokke.

SE TIL STRAND: Roar Stokke trente den da 17-år gamle Roar Strand, og mener hans vilje bør stå som et eksempel for alle som ønsker å utvikle gode spillere. Foto: Jon-Michael Josefsen , NTB scanpix

Han mener en av de viktigste årsakene til at vi ikke har greid å erstatte generasjonen fra 1990-tallet, som både Hagen og Drillo var en del av, er at løkkefotballen delvis har forsvunnet. Med den forsvant også noe av leken og gleden, og dermed også det som han mener vekker sulten etter å bli best.

Det må erstattes av et massivt trenerløft.

– Vi trenger dyktige pedagoger, for de får frem det beste i ungdommen, og de øker lysten deres til å holde på enda mer, sier Stokke.

Stokke understreker at temaet er veldig sammensatt, men har likevel en slags oppskrift på hvordan norsk fotball skal bli bedre.

– Gode trenere, bedre treninger og mer dedikerte utøvere, de tre henger sammen for å få bedre spillere, oppsummerer han.

– Verre andre steder

I likhet med sin tidligere landslagssjef, reagerer også tidligere landslagskeeper og – kaptein Erik Thorstvedt på Hansens uttalelser.

– Hvis noen er bortskjemt, så er det ikke deres feil. Det er andres feil. Og hvis du skal snakke om at øreklokker og tatoveringer er grunnen til at utviklingen har gått dårlig, så kan du bare gå til utlandet, der er det det samme ganger ti. Det er enda verre andre steder, sier Thorstvedt og legger til:

– Verden er i endring, ungdommen er ikke sånn som de var da han var ung. Styrken til de beste managerne i dag er å tilpasse seg endringer i hvordan folk er.

