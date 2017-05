Dommerleder om Edvartsen: – Helt uakseptabel oppførsel

Dommernes tillitsvalgte leder, Ola Hobber Nilsen, mener Svein-Erik Edvartsens oppførsel mot kollega Reidar Gundersen er «helt uakseptabel».

Lederen i Norsk Fotballdommerforening gir full støtte til Reidar Gundersen som forteller om det han mener er mobbing og trakassering fra Svein-Erik Edvartsens side.

Samtidig mer enn antyder Hobber Nilsen at flere lignende saker kan være under opprulling.

– Jeg er kjent med to dokumenterte saker om trakassering og mobbing, i tillegg til flere uheldige episoder. Dette er snakk om helt uakseptabel oppførsel, sier Ola Hobber Nilsen til VG.

Tror reaksjonene bare er toppen av isfjellet



Han tror foreløpig det bare er toppen av isfjellet som nå er kjent i den opprivende konflikten mellom Edvartsen og andre fotballdommere.

– Nå er dommerforeningens fokus å ta vare på og beskytte medlemmene våre. Etter onsdagens møte i forrige uke, og den entydige tilbakemeldingen som kom fra dommerne og assistentdommerne i Eliteserien, tyder mye på at dette bare er toppen av isfjellet. Vi kan jo ikke ha det sånn, sier Hobber Nilsen.

Overfor Dagbladet responderer Edvartsens advokat John Christian Elden slik på Hobber Nilsens uttalelse om at «dette bare er toppen av isfjellet»:

– Tanken er fri. Om det er lojalt å la den fare ukontrollert i media, må NFF vurdere.

Etter det VG forstår er det et klart krav fra dommerstanden om at Edvartsen ikke skal tas inn i varmen igjen.

– Vi forventer at NFF tar ansvar og sørger for at dommerne får forsvarlige arbeidsforhold, og ikke blir utsatt for slik opptreden når de utfører oppdrag for NFF. Det har de plikt til etter loven, sier Ola Hobber Nilsen.

Gir full støtte til Terje Hauge



Han er også opptatt av å uttrykke støtte til NFFs dommersjef Terje Hauge.

– Dersom dommersjefen har fått tilsvarende bekymringsmeldinger, så skjønner vi hvorfor han har handlet som han har gjort. Han har åpenbart beskyttet dommerne sine. Med tanke på at han fått urimelig kritikk over flere uker i media, så står det respekt av at han har holdt ut.

– Nå burde han få lov til å gjøre jobben sin uten påvirkning fra advokater. Dommerne er strålende fornøyd med Terje, og da er det synd han ikke får ha fokus på fag som gjør at vi utvikler oss som dommere, sier Ola Hobber Nilsen.

