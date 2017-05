Dommerkonflikten: Øvrebø tror ikke Edvartsen får dømme internasjonalt

Svein-Erik Edvartsen (37) får neppe dømme i VM-kvalifiseringen om fem uker så lenge han er parkert på sidelinjen av Norges Fotballforbund.

Det sier den tidligere toppdommeren Tom Henning Øvrebø til VG.

– Det blir bare synsing fra min side, men det er lite sannsynlig at man får internasjonale oppdrag hvis man har vært ute over en lengre periode. Jeg tror FIFA og UEFA tar hensyn til det når VM-kvalifiseringskamper skal fordeles. Det blir litt som når en fotballspiller er ute av klubblaget over tid. Det er ikke så sannsynlig at du da spiller på landslaget, sier Øvrebø til VG.

Har bare dømt én kamp i år



I 2017 har Edvartsen kun fått dømme en obligatorisk kamp: VM-kvalifiseringen mellom Bosnia-Hercegovina og Gibraltar lørdag 25. mars. Det var for øvrig første gang den omstridte 37-åringen fikk dømme en kamp i VM-kvalifiseringen.

Dommerkonflikten: Den 23. mars ble det kjent at Svein-Erik Edvartsen ikke var satt opp på noen kamp i første serierunde. Noen dager senere ble det kjent at det skyldtes en konflikt med dommersjef Terje Hauge. 28. mars sa Edvartsen til VG at det er to ting han er misfornøyd med: Sammensetningen av sitt eget dommerteam og at han har mistet Rune Pedersen som sin mentor. Terje Hauge er den nye. To dager senere var det forsoningsmøte mellom Edvartsen og Hauge. – Edvartsen ... må som alle andre forholde seg til felles regler og retningslinjer, sa dommersjef Hauge i en pressemelding fra NFF. 23. april ble det kjent at konflikten mellom Edvarten og Hauge var løst - etter at advokat John Christian Elden ble koblet på saken. Sist onsdag skulle Edvartsen beklage seg overfor sine kolleger i et møte på Gardermoen. Torsdag sendte dommerforeningen et brev til NFF der de ba om at Edvartsen ikke har noe å gjøre som eliteseriedommer før situasjonen endrer seg.

Men med mindre konflikten med Norges Fotballforbund løses omgående, og Edvartsen kjapt er tilbake på banen, er det tvilsomt om han får tildelt internasjonale landskampoppdrag i begynnelsen av juni.

Også den mangeårige dommersjefen Rune Pedersen, som nå er arrangementsansvarlig i Norges Fotballforbund, tror manglende kamptrening kan forringe Edvartsens muligheter internasjonalt.

– Hvis en dommer ikke dømmer kamper i nasjonal liga, så vil jeg tro at FIFA og UEFA stiller noen spørsmål om hva som er årsaken. I utgangspunktet vil et forbund som nominerer FIFA-dommere rapportere om skader eller andre årsaksforhold som gjør at man ikke har vært aktiv. Men jeg har ikke vært borte i noen slike saker før, sier Pedersen.

VG har forsøkt å få en kommentar fra UEFAs dommersjef Pierluigi Collina, men medieavdelingen i Det europeiske fotballforbundet sier at italieneren ikke vil kommentere saken.

Edvartsen-advokat John Christian Elden sier til NRK at Hamar-mannen i teorien kan dømme på vanlig måte for FIFA og UEFA.

Men ifølge Øvrebø og Pedersen er det heller tvilsomt at det vil bli et aktuelt scenario så lenge Svein-Erik Edvartsen ikke dømmer klubbkamper i Norge.

– Formelt er det FIFA som utnevner dommere til VM-kvalifiseringen, men innstillingen kommer fra UEFAs dommerkomité. Og det er de nasjonale forbundene som igjen innstiller til internasjonale oppdrag, sier Rune Pedersen.

Møtes til samtaler i dag



I dag onsdag møtes de involverte partene i den såkalte dommerstriden til samtaler rundt samme bord. Ikke for å forhandle eller for å drøfte konkrete løsninger, men for å snakke om situasjonen og posisjonene.

På møtet deltar Svein-Erik Edvartsen, dommersjef Terje Hauge, leder av Konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, og lederen av dommerforeningen, Ola Hobber Nilsen.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt bekrefter overfor VG at lederen i Norges Fotballforbunds etiske komité, Sven Mollekleiv, «har sagt ja til å fasilitere møtet».



– Samtaler rundt samme bord er fornuftig og bra for alle involverte, sier Bjerketvedt.

– Konflikten som pågår er ikke fotballen eller dommerstanden verdig, sier Mollekleiv til VG.

Etter at konflikten mellom dommersjef Hauge og Edvartsen ble offentlig kjent rett før seriestart tok saken en dramatisk vending i forrige uke da dommerforeningen krevde Edvartsen fjernet.