Dommerforeningen på banen for å løse Edvartsen-konflikten

Svein-Erik Edvartsen er fortsatt ikke blitt tildelt noen kamper i Eliteserien på grunn av konflikten med dommerseksjonen i Norges Fotballforbund. Nå er dommerforeningen kommet på banen.

Lederen i Norsk Fotballdommerforening (NFDF), Ola Hobber Nilsen, bekrefter overfor VG at han har tatt kontakt med toppdommeren som er satt på sidelinjen grunnet «gjensidig mangel på tillit mellom partene».

– Styret i NFDF har spurt hva Svein-Erik ønsker bistand til, og vi skal ha et møte over påske. Utover det har vi ingen kommentar på det nåværende tidspunkt, skriver Hobber-Nilsen i en tekstmelding til VG.

– Synes det har vært kjedelig



Edvartsen, som også skal møte dommerseksjonen og Norges Fotballforbunds generalsekretær Pål Bjerketvedt til uken i håp om å komme til enighet, er glad for at dommernes fagforening vil se på saken.

– Jeg er i positiv dialog med dommerforeningen. Styreleder har spurt meg skriftlig om det er noe de kan gjøre for meg, sier Svein-Erik Edvartsen.

Han legger ikke skjul på at det har vært tøft å stå på sidelinjen mens kollegaene har dømt de første rundene.

– Jeg synes det har vært kjedelig ikke å få dømt i Eliteserien fra start til nå.

– Hva forventer du at dommerforeningen kan gjøre i denne saken?

– Så lenge dommerforeningen har strukket ut en arm og spurt om det er noe de kan hjelpe meg med, så ser jeg frem til det møtet.

– Når forventer du å være tilbake?

– Jeg håper å være tilbake så fort som mulig. Og jeg ønsker å dømme innenfor rammene som dommersjefen har skissert. Det ga jeg beskjed om allerede for tre og en halv uke siden, svarer Edvartsen.

Han er ikke satt opp på noen kamper i den fjerde runden som spilles andre påskedag, og det er også tvilsomt om han får noen kamper i den femte runden – som trolig blir satt opp tirsdag.

Mistet Rune Pedersen som mentor



Før påske sa NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til Nettavisen at han håpet dommersjef Terje Hauge og Edvartsen vil komme til enighet når partene møtes til uken.

– Det er riktig at vi var på «rense luften»-nivå i det første møtet, men kom ikke helt i mål. Da er det fornuftig å ta en time out, og det har vi gjort. Derfor blir det et møte etter påske. Vi satser på en løsning da, sa Bjerketvedt.

Da konflikten ble kjent i slutten av mars uttalte Nils Fisketjønn i konkurranseavdelingen i NFF at Svein-Erik Edvartsen ikke ville dømme igjen så lenge den gjensidige tilliten mellom Edvartsen og dommerseksjonen ikke var gjenopprettet.

– Jeg har kun gitt uttrykk for to ting jeg er misfornøyd med direkte til dommersjefen. Det ene er teamsammensetning som angår meg som dommer når det gjelder assistentdommere, og det andre er mentoroppsett, sa Edvartsen til VG 28. mars.

Edvartsen har hatt Rune Pedersen som sin mentor i en årrekke, men nå er det dommersjef Terje Hauge som har overtatt oppgaven.

