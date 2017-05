Dommerforeningen forvirret over løsningen i Edvartsen-saken

Styrelederen i dommerforeningen forstår ikke hvordan NFF mener tilliten til Svein-Erik Edvartsen skal gjenopprettes dersom man «legger lokk på det som har ført til tillitsbruddet».

– Det er vanskelig for styret i NFDF å forstå hva NFF mener med at de ikke vil undersøke mobbing og trakassering, og samtidig arbeide for å gjenopprette tillit, sier styreleder i dommerforeningen, Ola Hobber Nilsen, til VG.

Tidligere i dag ble det kjent at Svein-Erik Edvartsen ikke dømmer mer i 2017. Dommeren og NFF har signert en avtale som tilsier at han ikke blir å se på banen denne sesongen, men at han kan være tilbake i 2018 dersom «tilliten blir gjenopprettet».



Det synes dommerforeningen er forvirrende.

Reagerer



Dommerstriden har pågått i over seks uker, og de siste dagene har det kommet påstander om at personer skal ha følt seg mobbet og trakassert av Edvartsen. Reidar Gundersen, tidligere assistentdommer for Edvartsen, sto fram i VG for fire dager siden med sin historie.

– Det går på mobbing og trakassering av kolleger over tid. Jeg velger å gjøre dette av respekt for kollegene mine. For dem som har opplevd det og ikke tør å stå frem, og for dem som har vært vitne til det og heller ikke tør å stå frem, uttalte han.

Se Reidar Gundersen fortelle sin historie i videoen under.

Overfor TV 2 uttalte generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, tidligere i dag at «alle elementer» ved dommersaken nå er avsluttet. På spørsmål fra kanalen om fotballforbundet ikke ville se mer på påstandene om mobbing og trakassering svarte Bjerketvedt slik:

– Sånn som situasjonen er nå, blir man enig, og vi har kommet fram til et forlik, så er saken løst. Og dermed legges også saken død.

Det får altså styret i dommerforeningen til å reagere, og stille spørsmål ved hvordan tilliten til Edvartsen skal gjenopprettes dersom saken ikke blir forfulgt.

– Kommer dere til å foreta dere noe videre?

– Det har vi ikke tatt stilling til, sier Hobber Nilsen.

I forkant av dagens enighet i dommerstriden skal også Edvartsen ha lagt fram dokumentasjon. Ifølge TV 2 dreier det seg om et 50 sider langt dokument, blant annet inneholdende meldinger som Edvartsen har oppfattet som rasistiske og sjikanerende.

Edvartsens advokat John Christian Elden sier følgende i en e-post til VG:

«Vi er orientert om at andre dommere er ilagt irettesettelse for opptreden mot Edvartsen. Om de også følger opp det øvrige materialet, legger vi oss ikke opp i. Edvartsen ser fremover og ikke bakover, og har ingen selvstendig interesse i at andre skal få ytterligere reaksjoner. Det tjener ikke dommermiljøet».

Vil forfølge saken



Når VG er i kontakt med NFFs generalsekretær Bjerketvedt tirsdag kveld, understreker han at han føler seg misforstått i sine uttalelser rundt den påståtte mobbingen. Han sier fotballforbundet kommer til å jobbe videre med påstandene.

– Vi har mottatt varsler, dokumentasjon og påstander om mobbing og trakassering, og det tar vi på største alvor uansett hvem det kommer fra – for det finnes flere kilder til denne typen materiale. Vi vil gå gjennom dette nå, og se på omfanget og alvorlighetsgraden, sier han.

Bjerketvedt er klar på at selve dommerstriden anses som avsluttet, med den løsningen som ble lagt fram i dag. Påstandene om trakassering blir en egen sak.

– Selv om vi ikke trengte å gå dypere inn i det for å finne en løsning i dommerstriden, betyr ikke det at vi lar saken ligge. Vi avslutter ikke oppmerksomheten rundt dette materialet, vi tar det på største alvor. Derfor påbegynner vi et arbeid for å se på omfanget, sier han.

Edvartsen la i dag ut et bilde på sosiale medier som kun viser tallet 2018. Dersom han skal komme tilbake som dommer på toppnivå, må altså tilliten til ham gjenopprettes.

– Blir det vanskelig i denne saken?

– Vi håper løsningen vi har lansert i dag vil roe ting ned. Tillit er ikke noe man kan vedta, men det må skapes og fortjenes, sier Bjerketvedt.

Edvartsens advokat John Christian Elden sier at dommeren stiller opp når som helst og svarer på spørsmål overfor kolleger, men at han har forståelse for forbundets krav om at slikt ikke gjøres i media.