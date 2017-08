Dommeren slaktes etter kontroversielle straffer: – Skandale!

(Aalesund – Brann 3-3) Dommeren Trygve Kjensli (45) får gjennomgå etter å ha gitt Aalesund to omdiskuterte straffer mot Brann.

– Jeg får roe meg ned litt før jeg uttaler meg om det. For meg ser det billig ut. Det er veldig vanskelig å vite hva som er straffe i Norge om dagen, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

På stillingen 2-0 til Brann gikk Aalesund-angriperen Aron Elis Thrandarson teatralsk i bakken etter en duell med Brann-forsvarer Ruben Kristiansen.

Dommer Kjensli pekte på straffemerket uten å nøle, men reprisene viste at Kristiansen knapt var borti Thrandarson, og at det neppe burde blitt dømt straffe. Athanassios Papazoglou banket straffen kontant i mål.

«Sorry, men Trygve Kjensli som dommer er å slippe en svart katt over veien. Du bare vet det er nødt til å bli kaos», skriver Aftenpostens fotballekspert og Brann-speider Lars Tjærnås på Twitter.

– Katastrofalt dårlig

Skeid-trener og NRK-ekspert Tom Nordlie reagerer også på Kjenslis avgjørelse, og mener 45-åringen fra Nesodden ofte tar svake dommervalg:

Også tidligere Aalesund-spiller John Arne Riise reagerer på dømmingen til Kjensli, til tross for at hans gamle lagkamerater dro fordel av avgjørelsen:

Temperaturen ble ikke akkurat lavere på sosiale medier da Kjensli valgte å gi Aalesund et nytt straffespark. Mostafa Abdellaoue sto med ryggen til Vito Wormgoor, like utenfor 16-meteren, og så ut til å bli nappet litt i ryggen av Brann-stopperen. «Mos» gikk i bakken – og Kjensli pekte på 11-metersmerket igjen.

– Han holder meg. Jeg blir dratt bakover. Klar straffe, sier «Mos» til Eurosport.

– Gavepakker

Det var ikke alle helt enige i. Mjøndalen-trener Vegard Hansen meldte seg også på dommerkritikken:

Sandefjord-trener Lars Bohinen sender også et stikk i retning Kjensli:

– Jeg synes det første straffesparket var klarere feildømt, men det er klart at totalen gjør at Brann føler seg fryktelig dårlig behandlet, for ikke å si bortdømt. Jeg er ikke sikker på at Kjensli skal legge søndagsturen over Torgallmenningen, sier Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre.

Og Kjensli-kritikken avtar neppe etter at «Mos» kjempen inn en utligning for Aalesund på overtid av kampen.

Det er ikke første gang Kjensli får tyn for dømmingen. Etter en kamp mellom Sarpsborg og Start i fjor fikk han virkelig passet sitt påskrevet – også den gangen på grunn av en kontroversiell straffesituasjon.