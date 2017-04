Dommeren angrer på Pedersen-kort: – Burde vært et rødt kort

Dommer Ola Hobber Nilsen (31) har studert TV-bildene av Marcus Pedersens (26) brutale takling på Kristoffer Haraldseid (23), og mener Strømsgodset-spissen skulle vært utvist.

– Etter å ha studert situasjonen i ettertid ser jeg at det er nok fart og kraft til at dette burde vært et rødt kort. Han utsetter motspiller for fare, skriver dommeren i en sms til VG mandag formiddag.

Det var etter 19 minutter av oppgjøret på Marienlyst stadion, på stillingen 1–0 til bortelaget Haugesund, at den store «snakkisen» skjedde.

Godset-spiss Pedersen dundret inn i en voldsom takling på FKH-back Haraldseid som var i ferd med å legge inn fra kanten. Han traff 23-åringen i knehøyde, men dommer Hobber Nilsen nøyde seg med gult kort. Det angrer han på etter å ha sett situasjonen på TV i etterkant.

– På banen var jeg sikker på at dette var en hensynsløs takling, noe som betyr gult kort ifølge regelboken. Jeg må ta en vurdering der og da, og da ble det den avgjørelsen jeg falt på, forklarer Hobber Nilsen.

Det manglet da heller ikke på reaksjoner i sosiale medier, og VGs sportssjef Øyvind Brenne var klar i sin vurdering av situasjonen:

– Jeg synes han skulle fått rødt kort for den der. Det er så mye kraft i den, og han treffer Haraldseid høyde oppe på kneet, sa Brenne i VGs TV-sending fra gårsdagens Eliteserie-runde.

Forlot stadion på krykker



Et kvarter etter taklingen måtte Haraldseid forlate banen med en skade forårsaket av den mildt sagt tøffe taklingen. Da hadde Marco Tagbajum nettopp utlignet til 1–1 for Strømsgodset. I andre omgang fikk Liban Abdi sitt andre gule kort, og Haugesund måtte fortsette med ti mann. Så scoret Pedersen 2–1 og Tagbajumi punkterte med 3–1 etter 81 minutter.

SCORET: Marcus Pedersen skulle ifølge dommeren ha vært utvist, men kunne istedenfor juble for 2-1-scoring i andre omgang. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Etter kampen var trener Eirik Horneland forbannet over at Pedersen hadde sluppet unna med gult kort.

INNRØMMER FEIL: Ola Hobber Nilsen ga rødt kort i går, men ikke til Marcus Pedersen. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Det er en brutal takling, den er håpløs. Jeg synes synd på Kristoffer, som må ut med skade etter en så tøff takling, sa FKH-treneren til VG.

– Ja, jeg er enig i vurderingen at den er brutal. Slik jeg oppfatter situasjonen er det rødt kort til Pedersen, sa Haraldseid som forlot stadion på krykker på grunn av skaden i venstrebenet.

Han skal bli grundig undersøkt av klubbens medisinske apparat i dag, og omfanget av skaden er foreløpig ikke kjent. I går kveld hadde ikke Haraldseid sett episoden på TV, men skriver følgende i en sms til VG i dag:

– Skal undersøkes senere, så vet ikke så mye enda. Har sett den (taklingen, red.anm.) ja. Håpløst ...

– Fint at han ser det selv, liten tvil om den. Det hjelper ikke meg eller oss så mye i dag, men sånn er det, legger Haraldseid til om dommerens innrømmelse av at det burde vært utvisning.

VG kommer med mer.