Dommer Kjensli om straffesparket: Mener Aalesund-spiller opptrådte teatralsk

Dommer Trygve Kjensli (45) ga Aalesund to kontroversielle straffespark mot Brann. Nå erkjenner han at det første var diskutabelt, men står på at det andre var korrekt dømt.

De to straffesparkene skapte voldsomme reaksjoner, og bidro til at Aalesund reddet 3–3 og ett poeng mot bergenserne søndag kveld.

– Jeg har skjønt at det er to straffesituasjoner som har blitt diskutert mye, sier Kjensli til VG mandag formiddag.

– Kunne unngått å blåse

På stillingen 2–0 til Brann gikk Aalesund-spilleren Aron Thrandarson ned inne i 16-meteren, og Kjensli pekte på straffemerket.

– Jeg oppfatter der og da at han får en dytt i ryggen før han faller. Jeg ser i ettertid at det kan oppfattes teatralsk. Spilleren gjør det vanskelig for meg, sier dommeren.

– Etter å ha sett bildene flere ganger fra flere forskjellige vinkler, kunne jeg unngått å blåse. Men kameraene har en annen vinkel enn det jeg har, forklarer han.

Også Aalesund-trener Trond Fredriksen var først klar på at det skulle dømmes straffespark, men i TV-intervjuet etterpå snudde han helt om:

Aalesund reduserte til 1–2 på straffesparket, før Brann igjen økte ledelsen. Ti minutter før full tid blåste imidlertid Kjensli for straffespark igjen. Den avgjørelsen mener han var riktig.

– Den andre straffen ser jeg på som en god avgjørelse. Vito Wormgoor holder i Mostafa Abdellaoue med begge hendene og drar ham inn i straffefeltet. Den situasjonen ser jeg på som veldig grei, sier dommeren.

Holder seg unna sosiale medier

Både underveis og etter gårsdagens oppgjør haglet det med meninger om dommeravgjørelsene på sosiale medier. Både Lars Tjærnås, Lars Bohinen, Vegard Hansen og John Arne Riise var kjapt ute med å kritisere dommeren. Det tar Kjensli med knusende ro.

– Jeg holder meg bevisst unna sosiale medier. Klok av skade leser jeg ikke sosiale medier i slike stunder. Det får stå for deres regning, sier han.

I SØKELYSET: Dommer Trygve Kjensli delte ut to tvilsomme Aalesund-straffer i går. Kampen endte 3–3. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Kjensli opplyser at han har vært i kontakt med dommersjef Terje Hauge etter søndagens kamp, men vil ikke kommentere hva de to snakket om.

– Det blir mellom meg og fotballforbundet, sier han.