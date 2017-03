Disse møtes i VGs nye kjendisliga i Eliteserien Fantasy

Håndballstjernen Camilla Herrem, «Nytt på Nytt»-profilen Johan Golden og NRK-programlederen Carina Olset er blant de som skal leke fotballmanager gjennom Eliteserie-sesongen.

De har – i likhet med over 31.000 andre nordmenn – satt opp hvert sitt lag på det nye Eliteserien Fantasy-spillet, der de i regi av VG skal konkurrere om seieren over 30 serierunder.

Kjendisene får 100 millioner fiktive kroner til disposisjon, og målet er enkelt; det gjelder å plukke ut de spillerne som scorer flest mål, slår flest målgivende pasninger og holder nullen oftest.

– In Lord Bendtner we trust, melder tidligere «Barne-TV»- og «Idol»-programleder Markus Bailey før han sender en offensiv utfordring til VGTVs Bernt Hulsker:

– Det er viktigst for meg å slå Hulsker. Han skal liksom være så ekspert. Jeg tar jobben hans hvis jeg slår ham.

– Som ny i Fantasy-verden burde jeg vel strengt tatt være ydmyk. Det er jeg ikke. Jeg ser få hindringer i veien mot seier i denne ligaen, svarer Hulsker, som sammen med Mads Hansen er VGs representanter i kjendisligaen.

– Så lenge jeg slår Søderlund, er det greit

Herrelandslagets Saint-Étienne-spillere Alexander Søderlund og Ole Selnæs møtes også til en intern duell.

– Så lenge jeg slår Søder, er det greit. Blir vanskelig å leve med seg selv om ikke, sier Selnæs om konkurransen mot Saint-Étienne-lagkameraten.

– Mike Jensen kommer vel til å sanke poeng som vanlig. I tillegg har jeg tro på at Shuaibu Ibrahim fra Haugesund kan være et skikkelig røverkjøp, legger han til.

Søderlund svarer med en god dose selvironi og en selvsikker spådom:

– Jeg er ikke den beste fotballspilleren, men i dette Fantasy-selskapet er jeg nok den beste spilleren. Ser ikke hvem som kan slå meg.

Tørnquist: – Bunnløs tro på mine prestasjoner

Komiker Einar Tørnquist tror han kommer til å lykkes – fordi han har dårlig peiling på norsk fotball.

– Jeg har god greie på Premier League og bruker masse tid på Fantasy-spillet der, men gjør det likevel såpass dårlig at samboeren min som driver ren gjetning, leder over meg sammenlagt. Ettersom jeg kan lite om norsk fotball, har jeg bunnløs tro på mine Eliteserien Fantasy-prestasjoner i år, sier Tørnquist.

Kvinnelandslaget i fotball er godt representert med sine to største utenlandsproffer Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg.

– Jeg har gått for en jevn tropp med spillere jeg håper og tror kommer til å plukke poeng. Ingen Bendtner. For dyrt og usikkert for meg, sier Graham Hansen.

Disse deltar i VGs kjendisliga på Eliteserien Fantasy:

• Alexander Søderlund – fotballspiller på landslaget og Saint-Étienne. Lagnavn: Sødersdisipler.

• Markus Bailey – TV-personlighet kjent fra «Barne-TV», «Idol» og «Skal vi danse». Lagnavn: Bamsemums United.

• Vegard Harm – VGTV-profil med hundretusener av følgere på sosiale medier. Lagnavn: thefamousharmteam.

• Ole Kristian Selnæs – fotballspiller på landslaget og Saint-Étienne. Lagnavn: Svb.

• Carina Olset – programleder i NRK Sporten. Lagnavn: Olsets.

• Espen Lie Hansen – håndballspiller på landslaget og Midtjylland. Lagnavn: Team Hands.

• Einar Tørnquist – komiker, aktuell med talkshowet Senere med Tørnquist på TV 2. Lagnavn: Brødskive og lampe.

• Bernt Hulsker – tidligere Eliteserie-profil, nå fast deltager på VGTV-programmet «Foppall». Lagnavn: OK Rabben.

• Magnus Devold – komiker på TVNorge. Lagnavn: Ligaens svar på Lyn.

• Johan Golden – fast deltager i «Nytt på Nytt»-panelet på NRK. Lagnavn: I år så tar vi alt.

• Mads Hansen – fotballspiller på Mjøndalen og fast deltager i VGTV-programmet «Spårtsklubben». Lagnavn: Pennypackers FC.

• Camilla Herrem – håndballspiller på landslaget og ZRK Vardar. Lagnavn: Herrem.

• Tobias Santelmann – skuespiller, kjent fra blant annet Kon-Tiki, og spiller hovedrollen i TV 2s storsatsning «Grenseland» høsten 2017. Lagnavn: Santelmania.

• Caroline Graham Hansen – fotballspiller på landslaget og Wolfsburg. Lagnavn: Graham95.

• Stian «Staysman» Thorbjørnsen – Artist og tidligere deltaker i «Paradise Hotel», «Robinsonekspedisjonen» og «Skal vi danse». Lagnavn: Staysmaniacs FC.

• Ada Hegerberg – fotballspiller på landslaget og Lyon, kåret til Europas beste kvinnelige fotballspiller i 2016. Lagnavn: Peaky Blinders.

• Eilev Bjerkerud – vinner av «Farmen» i 2015. Lagnavn: Flo United.