Disse er aktuelle for Tromsø-jobben

Med Bård Flovik (52) ferdig i Tromsø, rettes øynene mot erstatteren. Fra Ole Martin Årsts (42) munn kommer navnet Sigurd Rushfeldt (44).

Mandag ble Bård Flovik sparket som trener i Tromsø. Laget ligger på nedrykksplass etter 14 serierunder.

På mandagens pressekonferanse kom det frem at de øvrige trenerteamet skulle lede laget inn mot helgens oppgjør mot Haugesund.

Parallelt jobbes det med å få på plass en permanent løsning på trenersiden.

Men hvem blir det?

VG har sett nærmere på flere aktuelle kandidater.

Sigurd Rushfeldt

Nå: Trener Tromsøs B-lag

Ole Martin Årst tvitret allerede søndag om at tiden var inne for at Sigurd Rushfeldt fikk sjansen som Tromsø-trener.

Mandag er den tidligere Tromsø-spissen klokkeklar overfor VG:

– Når avgjørelsen nå er tatt, er jeg i alle fall ikke tvil. De bør gjøre alt de kan for å få Sigurd med. Det bør være det første alternativet. Han har de egenskapene laget trenger nå, mener Årst, og lister opp:

– Enorm respekt i gruppen, integritet, erfaring både som spiller og etter hvert som trener, siker Årst, som også legger til at Rushfeldt kjenner Tromsøs historie og kultur.

– Bør være er åpenbart alternativ etter min mening, avslutter Årst.

Tom Nordlie

Nå: Skeid-trener.

Etter det VG erfarer skal personer i Tromsø-miljøet ha sjekket opp litt rundt Nordlie da Floviks periode begynte å gå mot slutten. Det er kjent at den rutinerte topptreneren har en «Eliteserie-klausul» i kontrakten med Skeid, som betyr at han kan frikjøpes for en gitt sum. Det er naturlig å tenke at der er det snakk om et sekssifret beløp.

VG var i kontakt med Nordlie mandag, men han ønsket ikke å kommentere noe rundt den ledige jobben i Tromsø eller hvordan han kan ende opp der.

Hans CV som redningsmann kan tale til fordel som han som løsning for et Tromsø på direkte nedrykksplass:

Han førte Odd opp i Eliteserien på slutten av 90-tallet, og leverte opprykk og sølv med Start i henholdsvis 2004 og 2005.

Han ledet deretter en nært sensasjonell redningsoperasjon for Viking i 2006, før han hjalp Kongsvinger med å berge plassen i 1. divisjon i 2008. Hans siste bergingsforsøk i Eliteserien, av Sandnes Ulf i 2014, endte derimot med nedrykk.

Bjørn «Bummen» Johansen

Nå: Finnsnes-trener

Har godt over 300 kamper som Tromsø-spiller. Er i dag trener for Finnsnes, som ligger sist i 2. divisjon avdeling 1. I samme avdeling er Tom Nordlies Skeid nummer fem.

FINNSNES: Her er Bjørn «Bummen» Johansen avbildet under 0-1-tapet mot Tom Nordlies Skeid forrige sesong. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Han skal være en aktuell kandidat til TIL-jobben.

– Jeg har ikke fått noen formell henvendelse. Det har ikke vært noen prat med TIL, sier Johansen til VG.

– Hva vil du gjøre om TIL du blir spurt om å ta jobben?

– Da vil jeg selvfølgelig ta en samtale med TIL, avslutter 46-åringen.

Luis Pimenta

Nå: Klubbløs

Etter det VG kjenner til er tidligere Kongsvinger-trener Luis Pimenta på blokka over aktuelle kandidater. Pimenta har ikke vært i jobb siden han takket nei om å forlenge med hedmarkingene.

Han førte Kongsvinger opp fra 2. divisjon til Obos-ligaen, og ledet også laget til en sensasjonell cupfinale. I sin nest siste kamp som KIL-trener rakk han både å irritere Kåre Ingebrigtsen, samt å tape 0–4.

Truls Jenssen

Nå: leder i utviklingsavdelingen i Tromsø

Også Truls Jenssen – faren til Tromsø-spiller Ulrik Yttergård Jenssen og Groningen-proffen Ruben – kan være en kandidat. Han spilte selv i klubben i en årrekke.

56-åringen har tidligere vært trener i både Sogndal og Tromsø.

I tillegg nevner lokalavisen iTromsø ytterligere fem kandidater:

Henning Berg, Leif Gunnar Smerud, Gaute Helstrup, Kjetil Rekdal og Per-Mathias Høgmo.

Førstnevnte avskriver imidlertid seg selv.

– Jeg har ikke pratet med noen i TIL. Jeg ser dessuten etter muligheter litt lenger sør i landet, sier Berg til iTromsø.