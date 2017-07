Diatta på vei til Club Brugge for over 20 millioner kroner

Fem måneder etter at han signerte for Sarpsborg 08 forlater stortalentet Krepin Diatta (18) norsk fotball. Den totale overgangssummen er på over 20 millioner kroner.

Østfoldingenes sportssjef Thomas Berntsen bekrefter overfor VG at klubben er i ferd med å selge Diatta.

– Jeg kan bekrefte at vi er sluttforhandlinger med en utenlandsk Champions League-klubb. Så mye mer kan jeg ikke si nå, sier Berntsen til VG.

Ny klubbrekord



Etter det VG kjenner til er det den belgiske storklubben Club Brugge som blir neste stoppested for senegaleseren. Sarpsborg sitter igjen med en enorm fortjeneste på en spiller som bare rakk å starte to kamper i Eliteserien.

– Han var innom, og startet et par kamper. Det er det hele. Nå har vi sett på trening den siste uken at han virkelig, virkelig har vært god. For meg som trener, så er det litt trist. Men det er bra for spilleren, og det er bra for klubben økonomisk, sa trener Geir Bakke til VG etter lørdagens treningskamp mot LSK.

Overgangen har etter det VG erfarer en totalramme på over 20 millioner kroner. Det er ny klubbrekord med god margin: Salget av Aaron Samuel for 13,5 millioner kroner er frem til nå det største salget Sarpsborg har gjort.

Og vel så viktig for det som i øyeblikket er sølvlaget i Eliteserien: Sarpsborg 08 har sikret seg en solid andel av et eventuelt videresalg fra Club Brugge. Det betyr at det kan komme flere millioner kroner til inn på konto hvis Krepin Diatta blir så god som mange tror, og selges videre til en enda større klubb.

– Jeg kan ikke si noe om summene, men på generelt grunnlag kan jeg si at vi er opptatt av å få prosenter av et videresalg når vi selger unge spillere, sier Berntsen.

Representanter fra klubbledelsen skal være på plass i Belgia søndag for å sluttføre salget som gjør at Sarpsborg 08 vil være sikret en solid sportslig satsing i flere år.

