MYSEN (VG) Krepin Diatta (18) har herjet for Sarpsborg 08, men foran lørdagens cupkamp mot Mjøndalen har han fått juling. Av lagkamerat Ole Jørgen Halvorsen (29).

Nederlaget kom imidlertid ikke på fotballbanen, men på travbanen. Serietoerens utflukt til Momarken travbane endte med en intern kuskekonkurranse mellom Halvorsen, Diatta, Tobias Heintz og Sigurd Rosted.

Les også: Agent tror RBK-helten kan bli solgt for 100 millioner kroner

Engstelig Diatta i møte med hestekreftene

– Jeg er redd, sa en noe skeptisk Diatta til VG før han fikk prøve seg i sulkyen, heldigvis med rutinerte Sven Olav Weberg som kusk bak seg til å holde orden på hestekreftene.

– Det er ikke så ofte jeg ser ham misfornøyd. Men han ser ganske redd ut der han sitter. Jeg tror han gruer seg litt, sa lagkamerat Joackim Jørgensen.

NERVØS: Med et skjevt smil satte Krepin Diatta seg opp bak travhesten A Priori, godt geleidet av travtrener Sven Olav Weberg. Foto: MORTEN STOKSTAD , VG

– Hadde han løpt selv, så hadde vel Krepin løpt fra alt der ute. Han er jo utrolig rask, meldte Ole Jørgen Halvorsen, som ledet løpet fra start til mål.

– Det gikk fort, men jeg nøt opplevelsen. Det var veldig gøy, sa senegaleseren etter å ha kommet seg helskinnet gjennom travløpet.

18-åringen har i flere kamper vært en åpenbaring for Norges nest beste lag. Tidligere i sommer var han på vei til belgiske Club Brugge, men etter at forhandlingene mellom Sarpsborg 08 og belgierne brøt sammen – innser Diatta han blir i Østfold i hvert fall ut året.

Det internasjonale overgangsvinduet stenger 31. august.

– Jeg tror jeg blir i Sarpsborg. Det er ikke noe problem. Jeg trives godt her, sier driblekunstneren.

Les også: Diatta briljerte – og blir trolig i Sarpsborg

Drømmer om Barcelona

Han har store ambisjoner som fotballspiller. Og drømmen er å bli så god at han kan spille i en av verdens beste ligaer.

– Alle spillere har planer og drømmer. Det å spille i Premier League eller La Liga er målet mitt, sier Diatta.

Når han drømmer seg bort ser han for seg at han spiller i det som i dag er Lionel Messis lekestue, i Barcelona.

– Favorittklubben min er Barcelona. Kanskje jeg kan oppleve det om noen år, sier Diatta med et smil.

Les også: Tror Diatta blir tidenes nest største salg fra Norge

Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen er ikke tvil om at klubben vant i Lotto da det lyktes å hente unggutten fra Senegal.

– Hverken Geir Bakke (trener), Tom Freddy Aune (assistent) eller jeg har sett et større talent. Men hvor store talenter de som spiller i Barcelona nå var som 18-åringer, er vanskelig for oss å si, sier Berntsen.

– I teorien kan han ende i en så stor klubb som Barcelona, selv om jeg vel ikke tror det. sier talentspeider Stig Torbjørnsen, som tidligere jobbet for Rosenborg og nå er tilknyttet Norrköping.

Han mener at selv de aller største talentene fra Afrika kan havne i Norge.

– Han kunne like gjerne vært på Barcelonas akademi allerede nå som at han er i Sarpsborg. Det handler om tilfeldigheter. Unge afrikanske spillere har en drøm, og det er å komme seg til Europa. Og hvis du som norsk klubbleder er på ballen i Afrika, så kan du sikre deg de aller største talentene. Afrikanske spillere er så desperate etter å oppfylle drømmen om europeisk fotball at de hopper på det første og beste tilbudet, sier Torbjørnsen.

PS! Diatta og Sarpsborg møter Mjøndalen borte i cupens kvartfinale klokken 16 lørdag. Senere på kvelden spiller Lillestrøm - Stabæk. Søndagens kamper er Molde - Kristiansund og Rosenborg - Vålerenga.

Les også: «Norges beste midtstopper» har Bekhterevs sykdom