SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Haugesund 2-1) Krépin Diatta (18) herjet mot Haugesund. Nå blir Sarpsborg-talentet kanskje værende i Østfold til neste sommer.

Sportssjef Thomas Berntsen har i hvert fall stort håp om det etter at forhandlingene med to klubber foreløpig har endt uten salg av senegaleseren.

– Hadde du spurt meg for ei uke siden, hadde jeg sagt at det var 95 prosent sjanse for at han ble solgt. Nå er det kanskje 20 prosent, sier Berntsen til VG.

– Og du tror ikke han forsvinner til nyttår?

– Markedet for Krépin er trolig best på sommeren, sier Berntsen.

Vil ha opsjon

Sarpsborg skal ha krevd rundt 20 mill. kroner for sin juvel. Den ene klubben som var interessert, kunne ikke stille noen garanti, og den andre klubben ville helst leie, med kjøpsopsjon.

– Det er ikke vi så giret på, sier Thomas Berntsen til VG.

Derimot er han giret på at Krépin Diatta blir en å se i ligaen det nærmeste året.

– Superprofil

– Han kan bli en superprofil i eliteserien. Han gjør som han vil innimellom, vi må bare få ham til å gjøre det oftere. Det er opp til han selv. Alt er naturlig for ham. Han har en fantastisk teknikk og fart. Vi er heldig som får ha en så god spiller, sier Sarpsborgs sportssjef, som også kan melde om stor interesse for Sigurd Rosted.

Midtstopperen sendte Haugesund i ledelsen med et selvmål søndag, men Sarpsborg utlignet etter at Joachim Thomassen hadde spilt igjennom Diatta, som skjøt, og ballen gikk til slutt i mål via beinet til Haugesund-nykommeren Marko Cosic.

2-1 målet kom bare sekunder før Ola Hobber Nilsen tenkte å blåse av etter fire minutter tillegg.

Tullet ikke

– Jeg rope at de måtte slutte å tulle, at vi måtte komme til en avslutning. Og han tullet ikke da han valgte å gå for skudd, sier trener Geir Bakkes om Ole Jørgen Halvorsens kjempeskudd opp i vinkelen, uten muligheter for Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit.

– Jeg hadde krampe. Det føltes rett å ta en skuddfinte. Plutselig lå den perfekt på høyrebeinet. Det var bare å strekke vristen, som jeg trent mye på sammen med Erik Holtan her. Holtan vil helst ha et lavt skudd, men jeg synes det var greit å løfte den litt, sier Halvorsen til VG.

– Det var egentlig det siste sparket på ballen i kampen. Det er andre gang på rad vi avgjør på overtid. Vi sette oss selv i en litt dårlig situasjon med å slippe inn det målet, men ellers er vi ganske bra.

Skaper lite

Haugesund hadde ikke tapt siden 21. mai. Filip Kiss er solgt til saudiarabiske Al-Ettifaq i sommer og Vegard Skjerve sonet karantene, men FKH spilte taktisk godt i Sarpsborg. Lagets eneste sjanse var imidlertid selvmålet til Sigurd Rosted.

– Sarpsborg er gode. Det var en vanskelig kamp for oss, sier Haugesund-kaptein Bruno Leite til VG.

– Vi skaper overraskende lite. Selv om Sarpsborg er gode hjemme, må vi skape mer enn dette. Vi var ikke til stede i dag ...