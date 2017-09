Dette er e-posten NFF-toppen feilsendte til Edvartsen

Like etter midnatt lørdag 22. april skulle NFFs generalsekretær, Pål Bjerketvedt, orientere ledergruppen i fotballforbundet om utviklingen i den såkalte «dommerfeiden». Her er e-posten i sin helhet:

TIL: Kai-Erik Arstad, Grete Sollien, Alf Hansen, Nils Fisketjønn, Mette Sørlien, Erik Loe, Nils Johan Semb, Yngve Haavik

Tid: 22. april, klokken 0012.



Hei ledergruppa.

Oppdatert info om de siste 24 timene i dommerfeiden. Det er bare å stålsette seg...



Jeg har vært involvert i flere vanskelige personalsaker og konflikter mellom ansatte gjennom årene, men ikke noe i nærheten av denne. Da tenker jeg ikke primært på at det har gått flere uker (som er et resultat at vi har valgt tålmodighet og diplomati så lenge som mulig for å lande en løsning uten tapere og til beste for NFF). Jeg tenker på uforutsigbarheten, aggressiviteten, truslene og uakseptabel oppførsel. Og ikke minst høyst merkverdige vurderinger.



Etter ledergruppemøtet torsdag startet vi arbeidet med å bearbeide Terje. Nils og jeg la en plan for en samtale fredag morgen for å få ham til å stå i stillingen, med fokus på argumenter og momenter som ansvarlighet, styrket stilling, full støtte fra dommerkollegiet og ledergruppa, osv. Nils tok en uformell prat med ham fredag ettermiddag. Jeg fikk dommersjef Ola til å ringe ham torsdag kveld. Jeg orienterte Bjarne om vår plan og fikk ham til å avtale en prat tidlig fredag morgen, før vårt møte.



I selve møtet fredag morgen var Terje raskt klar, motivert og lettet. Vi drøftet forutsetninger for SEE for å komme inn i miljøet igjen, uten at det var spesielt komplisert. Vi ble enige om å ta utgangspunkt i vilkårene i tilrettevisningen (advarselen) som han har signert. I tillegg ble vi enige om at han må stille i fagsamlingen på Gardermoen for Eliteseriens dommere og assistenter på Gardermoen onsdag i neste uke. Med en ydmyk opptreden, beklagelse og et uttrykt ønske om å gjenvinne tillit.



Vi inviterte SEE til et møte 11.30 og presenterte det glade budskap for ham om at han var ønsket tilbake på nevnte vilkår. Han responderte positivt på vilkårene. Men, det var vel også det eneste som gikk som forventet. Han gikk umiddelbart aggressivt ut, angrep oss for saksbehandlingen, ville ha mer dokumentasjon, ønsket omkamp, innrømmelser, gjentok gale påstander, mm. Nils og jeg trodde knapt hva vi hørte. Vi spurte ham om det ikke var fint at vi nå hadde et forslag til løsning der han kan gå inn i miljøet igjen, alternativet er å bli oppsagt. Jo, han bekreftet det. Men var svært opptatt av at han hadde vært «utestengt i fem kamper uten grunn» (!)



Vi spurte om vi da skulle trekke tilbudet tilbake, men det ville han ikke. Vi responderte med at vi var meget overrasket og skuffet over hans aggressive og konfronterende reaksjon nettopp i denne situasjonen med dette budskapet.



Vårt neste budskap var at det går ut en pressemelding fredag ettermiddag der det opplyses at han dømmer sin første kamp i serieomgang syv (6-8 mai). Altså vil han ikke stå i oppsettet som offentliggjøres mandag for omgang seks (29/4-1/5). Årsaken er behovet for å gjennomføre dommermøtet på Gardermoen for å rense luften før han settes opp igjen. Da gikk han fullstendig i vranglås. Uttrykte at det var helt uaktuelt å stå over ytterligere en serieomgang. Vi forsøkte å fortelle han at dette opplegget, med nevnte møte som første steg på veien tilbake, i særdeleshet er viktig og nyttig for ham. For å gjenvinne tillit. Har er helt avvisende til at det er viktig, selv om han ser poenget med å stille opp og er villig til å opptre på en måte som skaper tillit. Han mener selv at «opp mot 70 prosent av dommerne støtter ham». Sentralt plasserte kilder vet at det absolutt ikke stemmer. Tvert imot, et dommeroppsett før dette møtet er avholdt vil være konfliktutløsende og føre til fullt opprør i dommergruppen. Dette tror han rett og slett ikke noe på.



Vi spurte om han er villig til å ofre hele sin dommerkarriere, i praksis for all framtid, på grunn av denne ene uken, og det bekrefter han. «Hvis ikke jeg får dømme sjette omgang kjører vi (Edvartsen og Elden) for fullt mandag». Igjen, vi trodde nesten ikke hva vi hørte.



Etter dette møtet vurderte vi muligheter for å fremskynde oppstarten til sjette omgang, men vi har ikke funnet løsninger som gjør det mulig (ref. forklaringer over). Det er dessuten helt urimelig i en situasjon han selv har satt seg i og det faktum at han ønskes velkommen inn igjen.



Han krevde også økonomisk erstatning for de fem første serieomgangene (!). Han roet dette når vi argumenterte med at han fortsatt, med stor sannsynlighet, vil nå 18 kamper i år som i fjor (24 kamper gjenstår fra og med serieomgang syv).



Han presenterte også helt umulige krav til hva det skulle stå i pressemeldingen, men dempet det etterhvert.



Vi møttes flere ganger utover ettermiddagen, og vi gjentok spørsmålet flere ganger om han virkelig ville gå i konflikt pga spørsmålet om omgang seks eller syv. På vårt siste møte cirka kl fem avviste han vårt tilbud. Vi forlenget svarfristen til kl 16 mandag og ba ham tenke seg grundig om og eventuelt søke råd hos andre. Han var med på det.



Situasjonen er både svært overraskende og skuffende. Men også meget avslørende for Edvartsens personlighet. Skremmende, rett og slett. Han velger altså å sette dommerkarrieren, og selvsagt også seksjonslederjobben, i spill. Fordi han må følge en naturlig prosess og vente i én uke med å dømme igjen. Jeg har ikke ord, Nok-er-nok fra vår side, iallfall svært nær. Vi får se hva som skjer gjennom helgen og mandag.



Saken er krevende i media. Vi jobber helt bevisst med at han skal være den som sier nei til vårt tilbud, det styrker vår sak. Også i media. Men den ene uka kan fort bli snudd mot oss, ved at vi oppfattes som firkantet som ikke kan la ham dømme så fort det praktisk er mulig. Det får vi jobbe med. Vi vil få betydelig drahjelp av dommerforeningen som vil vende seg mot ham.



Til slutt: Med sin oppførsel og adferd i dag er tilliten til ham meget tynnslitt.



Svein har forøvrig vært med i flere samtaler.

Kommenter gjerne, om du føler for det. Ha en fin helg.



Pål



