«Det blir for dumt å snakke om at Solskjær skal sparkes»

SKIEN (VG) (Odd-Molde 1-2) Ole Gunnar Solskjær (44) innrømmer at et tap mot Odd ville fått lysene til å blinke blodrødt i Molde. Men matchvinner og kaptein Ruben Gabrielsen (25) bare rister på hodet av skriveriene om at Solskjærs jobb henger i en tynn tråd.

– Han er, by far, den beste treneren jeg har hatt. Eller, ikke bare den beste treneren, men den beste personen å lære av, på mange områder. Solskjær har spilt med de beste, trent under de beste. Noen ganger drar jeg hjem etter en trening, etter å ha hørt på han, og tenker: «Tenk, jeg får jobbe med han». Det er så mye å lære, høre, hver dag. Jeg har aldri lært så mye i hele mitt fotball-liv som i den tiden jeg har hatt med Solskjær, sier Ruben Gabrielsen til VG.

Første i historien

Han tar seg god tid i pressesonen på Skagerak Arena etter 2-1 over Odd, Moldes første seier i Skien gjennom historien. Nå er ikke den historien hundre år gammel, men rettere sagt 19 år. Men siden det første møtet i 1999, da Odd akkurat hadde rykket opp, har aldri Molde vunnet der. 0-8-8 var tallene, før Ruben Gabrielsen dukket opp, fem minutter på overtid og satte inn seiersmålet bak Odd-keeper Viljar Myhra.

– Jeg tok ansvar. Og jeg gjorde det for laget, sier Ruben Gabrielsen. For sannheten er at han ikke skulle spilt. Gabrielsen sliter med en vond ankel. Han sa han var klar, men Ole Gunnar Solskjær trodde ikke helt på han. Solskjær våget ikke, eller ville ikke, starte med en ankel-plaget Gabrielsen.

– Men så meldte han seg til tjeneste. Sa han var klar til å komme inn. Han er vår kaptein, vår leder, og det er væremåten hans. Så jeg lyttet og satte han inn, sier Ole Gunnar Solskjær – og smiler.

– Dette handler om smerter i ankelen, ikke i hjertet. Og smerte i ankelen skal jeg kunne leve med. Jeg har vært gjennom langt verre ting enn dette før, jeg har vært i langt dypere daler enn det Molde har vært gjennom den siste tiden også. Husk, jeg har spilt i Lillestrøm, sier Ruben Lunan Gabrielsen - og smiler.

Saken fortsetter under videoen med sammendrag av kampen:

Svar godt nok?

Han smiler også litt av diskusjonene, om Ole Gunnar Solskjærs jobb som visstnok står på spill. Gabrielsen mener det er «for dumt» når du har en så flink fotballmann i klubben, en spillerne beundrer og ønsker å ha som manager.

– Du så vel i dag hva det betyr for oss. Svaret vi ga i denne kampen var kanskje godt nok? Spør Ruben Lunan Gabrielsen. Han mener en hel spillertropp står samlet bak Solskjær.

– Det så ut som spillerne ville i dag ja. Jeg er stolt av dem, svarer Ole Gunnar Solskjær.

Det var Fredrik Aursnes som så ut til å bli matchvinner på Falkum i Skien, med sin scoring etter 53 minutter. Men tre minutter på overtid trykket innbytter Oliver Berg inn utligningen, før Gabrielsen avgjorde kampen – fem minutter på overtid.