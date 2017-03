Derfor tror Ingebrigtsen og Helland at Forren blir en RBK-suksess

Pål André Helland (27) tror treningsregimet i Rosenborg vil gjøre barndomskompisen Vegard Forren (29) til en bedre fotballspiller.

I dag møter landslagsmidtstopperen det som kan bli hans nye lagkamerater på trønderens treningsleir i Marbella.

– Først og fremst er jeg fornøyd med at jeg har muligheten til å trene og bli kjent med gutta. Forhåpentligvis kan vi bli enige, sier mannen med 33 A-landskamper til VG.

– Nå handler det om å finne ut om hans og vår fremtid passer sammen, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

Sammenligner Forren med Selnæs



Rosenborg-treneren understreker at det hverken er snakk om prøvespill, eller at en avtale er klar, men påpeker at 29-åringen fra Kyrksæterøra har kvaliteter han trenger i laget sitt.

– Vegard er en meget bra midtstopper. Han er spesielt god offensivt der han har ferdigheter som vi har letet etter. Vi møter ofte lag som ligger lavt, og i slike tilfeller er han meget bra med sin pasningsfot, sier Ingebrigtsen.

Pål André Helland tror en overgang både kan løfte Rosenborg og Forren.

– Han er en strålende fotballspiller som har noen egenskaper som vi ikke har. Han har litt av de samme ferdighetene som Ole (Selnæs) har. Det handler om romforståelse og det å piske ballen gjennom ledd. Det har vi savnet etter at Ole dro. Som barndomskompis hadde det også vært veldig artig om Vegard ble Rosenborg-spiller, sier høyrevingen.

At enkelte har sådd tvil om midtstopperens form tar han med knusende ro.

– Med det treningsregimet vi har her, så er ikke det fysiske noe problem i det hele tatt. Jeg kjenner Vegard. Han er ikke den som blir godt trent av et pulsbelte og en tredemølle. Men han tar i så lenge han får konkurrere i spill på trening. Og alt vi gjør er spillrelatert.

– Er du helt sikker på at han vil bli en suksess i Rosenborg?

– Ja, det er jeg sikker på. Han vil også ha godt av en forandring. Vi har mye folk på kampene, og han liker trykk og press. Det er da han er som best. I tillegg til at måten vi trener på passer ham som hånd i hanske, svarer Helland.

Forren fristet av RBK



– Denne muligheten frister meg veldig. Og jeg tror jeg kan få et løft av det hvis det går i orden. Jeg hadde et år i fjor som jeg ikke var fornøyd med. En ny og fresh start kan slå positivt ut.

At overgangen fra Molde til erkerivalen Rosenborg er kontroversiell i supporterkretser, tar han med ro.

– Det er helt sikkert forskjellige meninger rundt dette, men det hadde vært noe helt annet om MFK hadde gitt uttrykk for at de vil ha meg med videre. Jeg har ikke noe tilbud fra Molde, og da er det lettere å fullføre en overgang til Rosenborg, sier Vegard Forren.

– Det er alltid noen som kommer med sure oppstøt når slike overganger skjer. Men selv den største Rosenborg-helten, Roar Strand, har spilt for Molde. Hvis overgangen blir noe av, så glemmer man fort så lenge Vegard spiller godt. Jeg har kjempetro på at dette vil bli bra hvis vi blir enige om at begge parter ønsker dette, sier Kåre Ingebrigtsen.

– Vegard var fruktansvarlig på Rema og spilte i 3. divisjon da han fikk tilbud fra Molde. De fleste ville takket ja til det. Jeg vet at han innerst inne er Rosenborg-supporter. Og når en trøndersk landslagsspiller er tilgjengelig, sier det seg selv at han bør være aktuell for Rosenborg, påpeker Pål André Helland.

– Jeg har hatt det i meg før, og var ivrig supporter som ung. Kanskje de gode, gamle følelsene blir vekket til live, sier Vegard Forren.

PS! I går spilte Rosenborg 1-1 i en treningskamp borte mot Malmö. Nå venter kamper mot HJK fra Finland og FH fra Island på Marbella denne uken. Det er foreløpig ikke avgjort om Vegard Forren får spilletid i noen av de kampene.