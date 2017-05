Derfor kan Viking-krisen forverres i sommer

STAVANGER (VG) Trener Ian Burchnall mener ikke han har en god nok erstatter dersom Michael Ledger (19) ikke får forlenge låneoppholdet med Stavanger-laget. I tillegg kan de miste sin stjernespiller.

30. juni går låneavtalen mellom Viking og Sunderland ut. Ledger, som fyller 20 samme dag, har startet alle kampene på stopperplass i år. Forsvinner han, besitter ikke Viking en naturlig erstatter.

– Det blir vanskelig. Rasmus (Martinsen) har ikke spilt noe i år, Michael Haukås foretrekkes på vingen. Nei, vi må improvisere, sier Burchnall til VG.

Martinsen er 21 år og hadde kun tre innhopp for Viking i Eliteserien i fjor. Likevel er han den eneste rene stopperen med profesjonell kontrakt i troppen utenom Karol Mets og Ledger. Alternativet er 18 år gamle Kristian Novak som skrev amatørkontrakt med klubben i januar. G19-landslagsspilleren ble hentet fra Ålgård i vinter hvor han spilte de fleste av sine kamper på nivå fire. I vinter fikk han noen minutter på back-plass i Viking.

Som kjent er det heller ikke penger å handle for i Stavanger. Det gjør et eventuelt tap av Ledger svært bekymringsfullt.

– Det har ikke vært penger til nå, så jeg tviler på det blir noe mer om vi ikke selger noe, ler Burchnall ironisk.

TUNGT: Viking-trener Ian Burchnall ligger sist på eliteserietabellen. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Føler seg klar for nye steg

Hovedpersonen selv virket overrasket når VG stilte ham spørsmål om fremtiden.

– Jeg er Viking-spiller, noe som er tøft for tiden, men jeg gjør mitt beste, sier 19-åringen fra Conset utenfor Sunderland.

Han føler seg god nok for «The Black Cats», som fra neste sesong skal spille på nest øverste nivå etter nedrykket fra Premier League. Det åpner også for at klubben på kysten av England kan måtte klare seg mer med egenproduserte spillere.

– Det foregår litt i den klubben der nå, så vi må respektere valget de eventuelt tar. Jeg er i dialog med dem, og det kan gå mot at de lar ham bli her, men vi får vente og se - makten er i deres hender, sier Burchnall.

Ledger selv fortsetter gjerne i Viking, og sier den siste tids resultater ikke har noen betydning for om han blir eller ikke.

– Om jeg blir i Viking, eller drar til England... Jeg bryr meg ikke. Hva enn de bestemmer vil jeg forsøke å gjøre det beste ut av situasjonen. Jeg har fortsatt mye å lære, sier han med hendene på ryggen og flakkende blikk.

Så mye er stjernen verdt

Ved siden av å stå i fare for å miste forsvarsspilleren, er Samuel Adegbenro et hett salgsobjekt for Viking. Stjernespilleren, som toppet VG-børsen før den niende runden, vil forsøkes å selges for å skaffe sårt tiltrengte midler til klubbkassa.

Ikke for smårusk, ifølge Burchnall.

– Jeg syns ikke han skal gå for mindre enn ti millioner. Men det er ikke jeg som bestemmer det, sier han.

– Klubben trenger penger. Da jeg var i Leeds solgte vi Aaron Lennon for en million pund, selv om han var verdt ti ganger så mye. Men situasjonen var at vi trengte penger, og vi har samme situasjon i Viking, slår treneren fast.

PS: Kwesi Appiahs låneavtale med Viking går også ut i sommer, og foreløpig er det ikke samtaler om å forlenge avtalen med Crystal Palace.