Derfor heier eliteserieklubbene på RBK, Brann, Odd og Haugesund

I 2016 klarte hverken Rosenborg, Molde eller Odd å følge opp Europa-suksessen fra 2015. Det førte til at resten av Eliteserie-klubbene hadde én million kroner mindre å rutte med.

– Når Brann spiller på torsdag, da må hele Norge heie på Brann. Vi må ut i Europa, sier daglig leder i Sarpsborg 08, Espen Engebretsen, til VG.

Sarpsborg-lederens entusiasme støttes av en fersk rapport fra Deloitte.

I flere år har revisjons- og rådgivningsselskapet analysert økonomien i europeiske ligaer. Analysen har munnet ut rapporten «Football Money League».

For første gang har selskapet sett på den norske Eliteserien. De har gått gjennom klubbene og ligaen generelt. Ett funn stikker seg ut:

At norske klubber presterer i Europa betyr enormt mye for økonomien for alle lagene i ligaen.

Ikke bare for klubbene med Europa-suksess. Det skriver gjerne Engebretsen under på.

– Det er helt avgjørende at NFF og klubbene forstår viktigheten av å være med der de store fotball-pengene finnes.

Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg, mener NFF bidrar til å skape gode rammer for at klubbene skal lykkes utenfor Norge.

– NFF uttrykker stor vilje til å legge til rette for dette. Så gjenstår det å se over tid om tiltakene er i tråd med det som sies. Både Odd og Haugesund har utsatt sine kamper, men vi valgte å spille etter oppsatt plan, da reisen ikke ble lengre, påpeker Moe Dyrhaug.

Anbefales: Rosenborg har kjøpt angripere for 200 millioner

Nøkkelen: Hovedfunnene i Deloittes analyse. Foto: Faksimile, Eliteseriebarometeret.

Fikk 1,3 millioner i «solidaritet»

Om norske klubber kvalifiserer seg til spill i Europa, mottar de rundt to millioner kroner av NFF øremerket «forberedelser». Sarpsborg 08 forslo i fjor å doble denne summen.

Det har de gode, økonomiske grunner til å foreslå.

Da Molde, Odd og Rosenborg spilte i Europa i 2015, genererte ikke det bare kroner i kassen til de tre klubbene.

– Vi fikk plutselig en epost i innboksen fra Norsk Toppfotball som ga beskjed om at de hadde fått en hyggelig melding om overføring av Europacup-midler, sier Engebretsen.

Molde tok seg videre fra gruppespillet i Europa League, Rosenborg røk ut i gruppespillet, mens Odd røk ut i kvalifiseringen etter en høydramatisk kamp mot Borussia Dortmund.

Sarpsborg 08 mottok 1,3 millioner kroner i såkalte solidaritetsmidler, på grunn av disse resultatene.

– I år budsjetterte vi med rundt 250 til 300 000 på denne posten. Der har du forskjellen, påpeker Engebretsen.

– Hovedansvaret vårt er Sarpsborg, men delansvaret er å – sammen med klubbene og forbundet – legge til rette for at det er størst mulig sjanse for at landslaget går til mesterskap og at klubblagene kvalifiserer seg for spill i Europa.

Fagermos første reaksjon på hvordan Odds terminslite så ut i ukene rundt Europa-kvalifiseringen var ikke spesielt positivt:

RBK kan doble budsjettet

2015 endte med inntekter på 219 millioner kroner for Rosenborg. Året etter - hvor Europa-exit var et faktum etter tap mot APOEL og Austria Wien - hadde Rosenborg 193 millioner i inntekt.

– Ser du på Malmö, så hadde de UEFA-inntekter på 192 millioner kroner da de kom seg til gruppespillet i Champions League. Rosenborg ville dermed omtrent doblet budsjettet om de kom seg dit, påpeker Andreas Enger i Deloitte.

– Vi har ikke budsjettert med Europa, så det vil eventuelt komme som en bonus, opplyser Moe Dyrhaug.



Effekt nummer to av Europa-deltakelse er spillersalg, mener Enger.

– I 2016 solgte klubber i Eliteserien spillere for 250 millioner kroner. Blir norske klubber bedre og mer relevante i Europa, så vil det bli lettere for klubbene - ikke bare toppklubbene - å selge spillere til utlandet.

Kun måneder etter at Rosenborg røk ut av gruppespillet i Europa League i 2015, ble både Alexander Søderlund og Ole Kristian Selnæs solgt til franske St. Etienne.

– Europa-spill vil selvfølgelig øke attraktiviteten på våre spillere. Det er umulig å si hvor mye dette utgjør. Men spillerne har jo et utstillingsvindu, påpeker RBK-leder Moe Dyrhaug.

Rosenborg gikk glipp av Europa-spill og millioner av kroner da de rotet bort avansement mot APOEL. Se sammendrag fra kampen, som endte i tårer for Jonas Svensson.

Sarpsborg «best» i klassen

Deloittes utregninger viser også en sterk korrelasjon mellom tabellposisjon og personalkostnader - hvor Rosenborg, med 100 millioner kroner i utgifter, er dyrest i drift.

POENG PER MILLION: Grafikken viser poengfangst per millioner kroner i personalkostnader. Foto: Faksmilie, Eliteseriebarometeret

Sarpsborg kommer best ut på poenguttelling sammenlignet med personalkostnadene, med nesten 1,7 poeng per millioner kroner i utgifter på personalet.

Espen Engrebretsen i Sarpsborg 08 er klar på hva ekstra Europa-midler bør brukes på: Styrke bredden i troppen.

– Et eksempel er jo Tromsø, som var i Europa i 2013. De datt jo tvers gjennom Eliteserien den høsten. Det er klart det er kult å møte Tottenham på White Hart Lane, men det er ikke så kult å spille i Norge på søndag da krampen fortsatt sitter i, påpeker Engebretsen.