Derfor har Solskjær bare beholdt tre av sine 23 gullgutter

MOLDE (VG) Bare tre Molde-spillere er igjen fra forrige gang Ole Gunnar Solskjær (44) ledet laget til seriegull. Men ingen av dem var i startoppstillingen da MFK utklasset Vålerenga i siste serierunde.

Bare Etzaz Hussain, Mattias Moström og Knut Olav Rindarøy er fortsatt å finne i Molde-stallen av de 23 som feiret seriegullet hjemme på Aker Stadion 11. november i 2012.

Moldes mesterskap siden 2011 2011: Seriegull (Ole Gunnar Solskjær) 2012: Seriegull (Solskjær) 2013: Cupmesterskap (Solskjær) 2014: Seriemesterskap (Tor Ole Skullerud). Cupmesterskap (Skullerud).

Det var Solskjærs foreløpig siste ligatittel i Norge. Han ledet MFK til to seriemesterskap på rad (2011 og 2012). Og fulgte opp med cupmesterskap året etter – før han reiste til Cardiff og Premier League i 2014 – med nedrykk til Championship ved sesongslutt.

Les også: Cardiff-eier Tan: – Solskjær var ikke min mann

– Jeg liker å bygge nytt lag, sier Ole Gunnar Solskjær til VG.

Nå er det Sander Svendsen, Björn Bergmann Sigurdarson, Babacar Sarr, Eirik Hestad og Stian Gregersen som har utmerket seg i vårsesongen. Mot Vålerenga (2. påskedag) holdt MFK lekestue mot Vålerenga med hele 4–0.

Les også: Super-Sander (19) herjet med Vålerenga

Han ser på gjennomtrekken i egen spillerstall som null problem. Heller som en naturlig utskiftning etter eventyrlig sportslig suksess over tid. Molde har vunnet tre seriegull og to cupmesterskap siden 2011. I tillegg spilte de 16.-delsfinalen (1-3 sammenlagt mot Sevilla) i Europaligaen i fjor.

– Da jeg kom tilbake hit høsten 2015, så jeg at mange hadde gjort sitt her i Molde. Mange av spillerne ville ut etter at de hadde vært gode lenge. De hadde vunnet «The Double» og vært gode i Europa. Da ville mange av dem bort fra lille Molde. Og da har vi ikke bruk for dem, sier Solskjær.

Manchester United-ikonet legger til at «de som ikke har fokus her har vi ikke bruk for». Uttalelsen matcher åpenbart synspunktene til hans egen læremester Alex Ferguson. Manager-legenden på Old Trafford nølte ikke å kvitte seg med stjernene i klubbens storhetstid. Selv ikke superstjernen David Beckham ble beholdt da jetsettlivet med Spice Girls-kona Victoria Beckham virket viktigere enn de kjente og presise frisparkene.

Sjekk denne: David Beckham og barna hyllet kona på bursdagen

Men Solskjær tilføyer at han nå har spillere som har «fokus på Molde». I det nykomponerte mannskapet, som riktignok tapte for seriefavoritt Rosenborg (1–2) på Lerkendal i tredje serierunde, ser han konturene av et nytt storlag.

MFK ligger på annenplass på tabellen. Likt med Sarpsborg og Stabæk med ni poeng på fire kamper. Og tre poeng bak ledende RBK. Mandag venter Haugesund på bortebane.

– Det er potensial i dette laget til å gjøre det veldig ... veldig bra, sier Solskjær.

– Er potensialet like bra som da du kom hit første gang som trener?

– Rosenborg har vært veldig god. Men avstanden er ikke veldig stor oppover. Vi håper at vi kommer oss ut i Europa, slik at vi kan satse igjen. Budsjettene har gått gradvis nedover. Nå har vi 40–50 millioner kroner mindre enn hva vi hadde i 2014 og 2015. Og vi har måtte kutte litt. Men er vi god og ekstra god på det som er gratis; utvikle spillere og komme oss ut i Europa, skal du ikke se bort ifra at vi kan vinne titler igjen, sier Ole Gunnar Solskjær.

VGTV: Se Moldes fire scoringer mot Vålerenga