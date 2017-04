Derfor bruker Sogndal-spilleren «Cech-hjelm»

SOGNDAL (VG) Bjørn Inge Utvik (21) tar ingen sjanser med eget hode og har iført seg hjelm i Sogndals midtforsvar.

– Grunnen er rett og slett at jeg frykter en ny hjernerystelse. Jeg har hatt seks-syv hjernerystelser de siste fire årene. Det ble mye, og jeg fikk en ny i oppkjøringen mot et hviterussisk lag. Jeg måtte forsikre meg.

– Jeg må i alle fall bruke hjelmen en god stund. Spillestilen kommer jeg ikke til å legge om, sier 21-åringen fra Avaldsnes som har spilt på aldersbestemte norske landslag siden G15. I årets sesong har han spilt seg til fast plass i Sogndals midtforsvar og har også vært et fast innslag i Norges U21-tropp.

Utvik har spilt samtlige minutter i de fire første eliteseriekampene, senest 1-1-kampen hjemme mot Strømsgodset mandag kveld.

Mest kjent for tilsvarende hodeplagg er Arsenal-målvakt Petr Cech. Han har spilt med hjelm siden 2006/2007-sesongen da han fikk en karrieretruende hodeskade.

Bakke ikke begeistret for hjelmen

Sogndal-trener Eirik Bakke er tydelig på at Utvik ikke tåler et nytt langt skadeavbrekk om han skal henge med i kampen om en plass i startoppstillingen.

– Det har satt ham tilbake tidligere. Det har vært mye skader med hode og ankler. Nå er han i en fase der han er avhengig av å være på banen. Han må spille, sier Bakke til VG.

Treneren mener Utvik blir hemmet av hjelmen.

– Ideelt sett vil jeg ikke at han skal spille med den. Jeg har forståelse for at han ønsker tryggheten hjelmen gir. Han må ta hensyn til skaden. Men det er ikke ideelt. Vi får se hvordan ting utvikler seg, det er snakk om at han kan få en ny type hjelm som hemmer mindre.

Ny midtstopper på vent

Utvik er inne i sin femte sesong i Sogndal. Tidligere har han vært inn og ut av laget. Med Hannu Patronen borte, er det blitt en åpning for Utvik. I sesongåpningen har han dannet midtstopperduo med Christophe Psyché. Utvik har klart seg bra, selv om lagets resultater ikke har vært all verden. Fire poeng på fire kamper er fasiten for laget fra verdens eneste eliteseriebygd.

Rett før seriestart sikret Sogndal seg den svensketiopiske midtstopperen Walid Atta (30) på en utlånsavtale fra den saudiarabiske klubben Najran SC. Atta, med en fortid i AIK, har ikke vært i troppen så langt, med begrunnelsen at han ikke er kampklar.

– Gir alt

Det var i treningskampen mot hviterussiske Shakhtyor 6. mars at Utvik gikk til med hodet i kjent stil og pådro seg sin siste hjernerystelse.

– Jeg er i veldig mange dueller og trekker meg aldri. Jeg må ta de duellene. Er det kamp så er det kamp. Da går jeg «all in», sier han til VG.

– Frykter du hodeskader kan ødelegge karrieren?

– Det kan være karrieretruende hvis jeg får en ny hodeskade og den setter meg ut av spill i lang tid. Man skal ikke tulle med hodet.