Denne Eliteserie-trioen følges tett av landslaget

Landslagets assistenttrener Per Joar Hansen har latt seg imponere av flere spillere etter tre Eliteserie-runder.

«Perry» snakker varmt om Rosenborgs fremadstormende midtbanespiller Fredrik Midtsjø (23) samt Sarpsborg-duoen Sigurd Rosted (22) og Anders Trondsen (22).

De tre profilene har vært bærebjelker i de to eneste lagene med full pott så langt denne sesongen. Dermed blir de en naturlig del av landslagsdiskusjonen inn mot juni-kampene mot Tsjekkia og Sverige – særlig når landslagssjef Lars Lagerbäck har åpnet for ferske fjes i neste tropp.

Midtsjø høyaktuell

Lørdag kveld scoret Fredrik Midtsjø i Rosenborgs 2-1-seier over Molde. På tribunen satt Lagerbäck, men også en representant fra Premier League-klubben Sunderland, ifølge Adressa. Etter kampen hadde RBK-trener Kåre Ingebrigtsen følgende beskjed til Lagerbäck: «Jeg skal ikke legge meg borti hans jobb i det hele tatt. Men jeg tar ut Midtsjø hver gang, jeg!»

– Fredrik har hatt en veldig fin stigning. Han var god i fjor også, og ser ut til å fortsette i år. Han var i den bruttotroppen som ble vurdert før Nord-Irland-kampen, og er en som vil bli vurdert fremover også, sier Per Joar Hansen til VG.

Sjekk hvordan Midtsjø ofret seg for å score mot Molde:

I Rosenborg spiller Midtsjø indreløper på midtbanen i en 4-3-3-formasjon. Han vil måte tilpasse seg en rolleendring dersom han skulle få sjansen på A-landslaget, der han så langt kun har fått knappe fem minutter i en privatlandskamp mot Estland i fjor.

– Landslaget ønsker først og fremst å spille 4-4-2, men gode spillere klarer å bekle forskjellige systemer og formasjoner. Midtsjø har god løpskapasitet og er spesielt god til å passere folk med ballen, det er styrken hans, sier «Perry».

IMPONERT: Lars Lagerbäcks assistent Per Joar Hansen er imponert over Fredrik Midtsjø, Anders Trondsen og Sigurd Rosted. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

FC København-sjef Ståle Solbakken, som var NFFs førstevalg til landslagsjobben, har tidligere uttrykt sin forkjærlighet for Fredrik Midtsjø. Han er ikke mindre imponert etter å ha sett noen av Rosenborgs første kamper denne våren.

– Han er en dominerende profil på det beste laget i Norge, og en som eventuelt kan komme inn i en landslagstropp neste gang. Det er helt sikkert, sier Solbakken, som mener Midtsjø «virker å være i jevnt god utvikling».

– Trondsen er veldig spennende

At Rosenborg og Midtsjø skulle dominere i Eliteserien, var en lavoddser. Like åpenbart var det kanskje ikke at en liten klubb fra Østfold skulle vinne sine tre første kamper overlegent. Sarpsborg kan feire påske på tabelltopp etter ni poeng og 6-1 i målforskjell.

Med fire assists og ett mål har venstrekant Anders Trondsen stått frem som den største stjernen på det forbløffende Sarpsborg-laget. Lillehammer-gutten spilte én privatlandskamp for Norge i fjor, som nødløsning på venstreback mot Portugal, men var ikke med i Lagerbäcks første tropp.

– Trondsen er veldig spennende. Han var på U21-laget, der han tok nivået mot de beste nasjonene i fjor. Han har en veldig fin pasnings- og dødballfot, er flink til å passere folk, spiller gjennom ledd og er god på små flater, sier Per Joar Hansen, som har full kontroll på hvor mange mål og målgivende pasninger Trondsen har levert så langt.

Sarpsborg-profilene drømmer om utlandet:

Sarpsborg-profilen brukes som venstrekant på klubblaget sitt, en posisjon han åpent innrømmer at han ikke liker like godt som å spille sentralt i banen. Men nettopp den anvendeligheten kan gi ham en fordel. For «Perry» antyder at Trondsens kvaliteter kan falle i smak hos Lagerbäck.

– Lars er veldig opptatt av at kantspillerne skal være gode med ball, men også uten ball, og ofte komme inn bak motstandernes forsvar med dype løp. Det krever høy grav av løpskapasitet og mange repeterte sprinter. Det ser det ut som Anders er i stand til å gjøre. Det blir spennende å se ham videre, sier Lagerbäcks høyre hånd.

Leif Gunnar Smerud kjenner også godt til Trondsen, som etablerte seg i startoppstillingen til Smeruds U21-landslag i fjor.

– Trondsen har hatt en flott utvikling, sier Smerud, som får støtte av Ståle Solbakken.

– Jeg kjenner godt til ham. Han har et bra register og kan bekle flere posisjoner, sier København-sjefen, som forteller at han har snakket mye med Sarpsborg om spilleren, uten at han ønsker å snakke om hvorvidt midtbanespilleren kan være aktuell for en overgang til den danske hovedstaden.

LIKER TRONDSEN: Ståle Solbakken kjenner godt til Anders Trondsen, som han har fått høre mye bra om fra Sarpsborg-folk. Foto: Anders Kjærbye , NTB scanpix

– Vi har snakket om Rosted

Sarpsborg-midtstopper Sigurd Rosted åpnet Eliteserie-sesongen med et heidundrende smell da han stanget inn to mål i første runde mot Sogndal. Trener Geir Bakke mener intet mindre enn at han er «Norges beste midtstopper».

Per Joar Hansen innrømmer at Rosted har vært et tema i møtene med Lagerbäck.

– Vi har snakket om Rosted og selvsagt fulgt ham som en som har potensial. Han er en ung og fremadstormende midtstopper. Vi synes at han er spennende, uten tvil, sier «Perry».

– Han er en spennende type som tar stegene veldig fort. Han er robust, fysisk sterk, har bra fart og en god fot. Han har vist at han kan score mål, men han er først og fremst flink til å forsvare målet og boksen veldig bra, sier han.

Rosted herjer til tross for sjelden sykdom:

Midtstopperplassene blir av mange ansett som landslagets store svakhet. I 2-0-tapet mot Nord-Irland var det Even Hovland og Gustav Valsvik, som begge spiller i tysk 2. Bundesliga, som startet sammen i hjertet av det norske forsvaret.

«Perry» åpner for at Rosted kan bli aktuell frem mot juni-kampene, men minner om at det kreves enda bedre og mer stabile prestasjoner i Eliteserien enn i utenlandske ligaer.

– Vi må bare innse at det er et stykke fra Eliteserie-nivå til internasjonal fotball. Én ting er å prestere på et høyt nivå hjemme, men det må du gjøre hver eneste helg, for vi har også flere spillere i utlandet, som i utgangspunktet er en bedre kamparena. I Eliteserien må man være veldig, veldig god og vise hver eneste helg at man er en bærebjelke på laget, sier Norges assistenttrener.