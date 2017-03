Denne duoen kan bli Solskjærs overraskende spissvalg

MARBELLA (VG) De fant tonen på treningsfeltet til Ajax som prøvespillere. Nå spiller islandske Óttar Magnús Karlsson (20) og Sander Svendsen (19) sammen i Molde. Og ungguttene kan allerede bli viktige brikker hos revansjelystne romsdalinger i 2017.

Da Molde trente på Marbella drillet Ole Gunnar Solskjær et angrep bestående av islendingen Björn Bergmann Sigurdarson (26) og Fredrik Brustad (27). Hos motstanderlaget figurerer Óttar Magnús Karlsson og Sander Svendsen. Og de imponerer.

– Vi kommer veldig godt overens, sier Sander Svendsen.



Han er svært positiv til islendingen Molde signerte før jul i fjor. En gammel kjenning av 1-åringen. Både i 2012 og 2013 besøkte stortalentet nederlandske Ajax. Der var også Karlsson, som senere signerte kontrakt med klubben.

– Jeg har i tillegg spilt mot han på landslaget. Vi er to like personer både på og utenfor banen. Så det koser jeg meg det. Vi tenker likt. Det er artig at vi har funnet tonen, fortsetter Svendsen.

Karlsson har samme oppfatning.



– Vi forstår hverandre godt, og vi fungerer bra sammen. Han er i tillegg en hyggelig fyr, sier 20-åringen fra Reykjavík.

Det er først og fremst sammen de har imponert i treningskampene. Høyreiste Karlsson på 190 centimeter tar imot ballen og forer 16 centimeter kortere Svendsen med pasninger.



Under kampen mot finske Seinäjoen i mars, flikket islendingen et oppspill videre med brystkassen til Svendsen – som deretter limte ballen opp i lengste kryss.



– Kompletterer dere hverandre ferdighetsmessig?

– Ja, jeg føler vi utfyller hverandre. Han er stor, og kan være et oppspillspunkt. Så kan jeg jobbe rundt. Men samtidig har han en de andre ferdighetene i tillegg. Han har teknikk, samtidig kan han dra av en mann, og spille kjapt, svarer målscoreren.

Lærer av sjefen



I motsetning til Svendsen endte Óttar Magnús Karlsson opp med kontrakt i Ajax. Der har han høstet inn råd fra blant andre Dennis Bergkamp. Nå nytter han godt av en annen tidligere Premier League-spiss' råd. Fra Ole Gunnar Solskjær.

– Han kommer med små tips og råd. Du trenger ikke spørre om det, han ser ting.

Karlsson reiste hjem til Island og Víkingur Reykjavík før fjorårssesongen. Der imponerte han, og Solskjær hentet han til Molde sist november.



– Han er et av de største spisstalentene fra Island, og han har gått skolen sin i Ajax. Han er veldig godt skolert og en intelligent spisstype som vi tror kan bidra positivt i Eliteserien allerede neste år, sa Solskjær da.



INSTRUERER: Molde-trener Ole Gunnar Solskjær dirigerer spillerne sine under en øvelse på treningsleir i Marbella. Foto: Vegard Aulstad , VG



Nå ser det ut til at han kan få rett. For i tospann med Svendsen har de levert varene så langt i vinter. Sistnevnte vet at de må fortsette å være produktive, skal de være førstevalgene.

– Som spiss er det en ting du blir målt på, det er å score mål. Så jeg skal score så mange som mulig, og gi alt jeg har får å få fast plass.

Ungt, men spennende



En av konkurrentene til plassen på laget, blir for både Karlsson og Svendsen førstnevntes landsmann Björn Bergmann Sigurdarson. Ole Gunnar Solskjær liker å rullere på mannskapet, så trolig får alle tre godt med spilletid i løpet av sesongen.



Og det å ha en islending som «konkurrent» kan også ha sine fordeler.



– Han snakker flytende norsk og kan hjelpe meg. Også kan jeg snakke islandsk med han, sier Karlsson.

Han liker seg godt i Molde. Og spillergruppen har han lite å utsette på.

– Jeg synes at vi har mye kvalitet her. Vi har mange unge spillere, samt noen eldre. Så det er en bra sammensetning.

Det siste har vært en nøkkel for Ole Gunnar Solskjær. For han skal forsøke å revansjere et skuffende 2016.



– Vi tok en risiko i fjor med et så ungt lag. Men det kan betale seg i år, sier Solskjær.

Det tror også Sander Svendsen, som varsler at Molde blir å finne igjen helt i toppen fra start i år.



– Vi er et ungt lag, men vi lærte mye i fjor. Vi har blitt ett år eldre, og er mer erfarne. Vi var sultne i fjor, men i år er vi mer klare for det, avslutter 19-åringen.