Deila trekker gullpraten etter sjokktap

ULLEVAAL (VG) (Vålerenga – Sandefjord 1-2) Med seks poeng opp til Sarpsborg og Rosenborg – og etter en svak kamp mot Sandefjord - legger Ronny Deila all gullsnakk til side.

Vålerenga skapte ikke en eneste målsjanse i første omgang mot nyopprykkede Sandefjord, men kjempet seg tilbake i kampen – før utvisningen av Jonatan Tollås Nation forkludret kvelden ytterligere.

To mål av en god Flamur Kastrati var nok til at gjestene tok med seg alle poengene.

Deila: – Jeg er jo ikke født i går



Og selv om det er veldig tidlig: Vålerenga har ikke akkurat startet som en seriemesterkandidat.

Den offensive gullpraten fra før sesongstart dempes nå kraftig av trener Ronny Deila.

– Jeg har sagt det med et glimt i øyet hele tiden at vi går for gull. Jeg er jo ikke født i går. Jeg skjønner at det kan bli litt tøffere enn som så, sier Deila etter to tap og en seier på de tre første kampene.

Det tok hele 44 minutter fra kampen ble avblåst til Vålerenga-treneren kom ut for å snakke med pressen. Han beskriver eget lag som «seigt» og føler at tre kamper på seks dager (Sandefjord har spilt tre kamper på syv dager) er en medvirkende årsak.

– Frustrasjon over hele linjen. Kollektivt var vi ikke gode nok. Det må jeg ta min kappe, sier han.

Men Deila vil ikke overdramatisere den svake prestasjonen. Og han garanterer at de gode tidene vil komme.

– Når du mister fire midtbanespillere med skade samtidig, så blir det litt utfordrende. Men jeg har en god spillergruppe. Og jeg vet at vi kommer til å få et godt fotballag etter hvert. Vi hadde veldig flyt i vinter da vi spilte god fotball. Nå er vi inne i en litt tyngre stim. Da handler det om å komme seg ut av det. Men vi har jo tre poeng mer enn i fjor, da. Så vi får se det positive i det, sier Deila og smiler.

Kastrati jublet på seg gult kort



Han måtte se sin tidligere Strømsgodset-elev, Flamur Kastrati, (25), senke storfavoritten på nasjonalarenaen. Etter 0-1-scoringen på straffe jublet Oslo-gutten så intenst at han fikk gult kort for provoserende adferd.

Se Kastrati få krampe i benet under intervju med VGTV:

Det spilte nok mindre rolle for Skeid-produktet som reiste til Twente som 17-åring. Med to scoringer sikret han tre livsviktige poeng for et Sandefjord som har hatt marginene mot seg i de to første seriekampene.

– Det var ikke ment mot Klanen eller noe som helst. Tar de det sånn, så beklager jeg på det sterkeste. Jeg hadde veldig mye følelser som måtte ut. Det var andre ting, ting som er personlig, forklarer Kastrati.

– Jeg kjenner Kastrati. Han har mye følelser i seg. Det er ikke første gangen han har gjort forskjellige ting. Men jeg bruker ikke noe energi på det, sier VIF-treneren.

Kastrati er svært glad for at han endelig får sjansen i drømmerollen som spiss.

– Jeg er rå. Jeg bremser ikke i duellene, jeg liker å plage stopperne og jeg liker meg inne i boksen. Sånne ting blir det situasjoner av hele tiden, sier 25-åringen, en av flere Eliteserie-toppscorere med tre mål på de tre første seriekampene.

