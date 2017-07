Deila roser stopperduo: – Den stabiliteten har gitt oss en trygghet

BERGEN (VG) Vålerenga-trener Ronny Deila gir Jonatan Tollås Nation og Enar Jääger mye av æren for Vålerengas opptur. Nå ser hovedstadslaget oppover på tabellen.

– De er veldig gode. Det er viktig for oss. Den stabiliteten vi har der har gitt oss en trygghet, og det er den store forskjellen fra begynnelsen av sesongen, da vi var litt mer ustabile. De to er rutinerte, de kler hverandre godt, og de er i utvikling også, sier Vålerenga-trener Ronny Deila til VG om stopperduoen.



– De mener de har mer å gå, spesielt i det offensive spillet, forteller Deila.

Bakgrunn: Vått og målløst i Bergen

Det var tydelig at Brann og Vålerenga hadde tatt hensyn til hverandres styrker før oppgjøret på Brann stadion. I forsvar lå Brann tett for å minimere Vålerengas muligheter til å spille seg gjennom sentralt i banen, mens gjestene fra hovedstaden fikk stoppet Branns kantspillere fra å gå innover i banen.

– Det var en kamp mellom menn. Det var sånn en kamp mellom menn pleier å bli. Den var preget av mye dueller og lite fint spill. Tidvis ble det litt fint spill, men det er klart, det er vanskelig med de spilleforholdene som var utpå her i dag. Konsekvensen ble at det ble slått mye langt og at det ble en direkte fotballkamp, og det synes jeg vi løste på en fin måte. Jeg synes vi spiller en bra bortekamp, og jeg tror ikke det er så mange andre lag som kommer til å dra herfra med poeng, så sånn sett er vi fornøyd med kampen, sier Tollås Nation til VG etter at det endte 0-0 mellom Brann og Vålerenga i Bergen.

Les også: Martin Samuelsen ut mot Eliteserie-kunstgress

Lite rom sentralt førte til at Brann-kantene måtte ty til lange innlegg inn i feltet. I egen boks regjerte Tollås Nation og stoppermakker Enar Jääger. De to ryddet unna det som kom av innlegg, og var også gode med ballen i beina i de periodene hvor Vålerenga holdt på ballen og satte trykk på hjemmelaget.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Ble cupmestere sammen i 2011

– Vi spiller veldig godt sammen. Vi har god kjemi. Vi har jo spilt sammen i Aalesund i mange år også, så vi kjenner hverandre godt, og selv om han da spilte back og jeg stopper, så kjenner vi hverandres kroppsspråk og trenger ikke alltid å si hva vi mener. Vi vet hva den andre gjør, sier Tollås Nation.

For mens Tollås Nation var i Aalesund fra han ble tatt opp fra juniorstallen i 2007 og frem til han gikk til Vålerenga i 2015, spilte Jääger for tangotrøyene først fra 2007 til 2009, før han etter et opphold i italienske Ascoli returnerte til AaFK i 2010 og ble der til han signerte for belgiske Lierse sommeren 2013.

Jääger hadde allerede forlatt klubben da Aalesund ble cupmestere i 2009, men både han og Tollås Nation spilte fra start da AaFK vant 2-1 over Brann i cupfinalen i 2011 - Jääger som høyreback og Tollås Nation som midtstopper.

Skal man tro Tollås Nation, er den erfarne estlenderen like god som stopper.

– Hva er det han har? 130 landskamper for Estland? Det er en fryd å spille sammen med han. Han er en veldig god midtstopper, sier Tollås Nation om lagkameraten som ser ut til å bli stående på 121 landskamper for Estland.



Les også: Fagermo tviler på Odd-medalje



Deila drømmer om Europa



Det var først i slutten av april, etter at fire strake tap hadde gitt Vålerenga en tung start på sesongen, utgjorde Tollås Nation og Jääger VIFs stopperduo. Da vant Vålerenga komfortabelt 3-0 over Sogndal hjemme på Ullevaal i en kamp hvor Tollås Nation dessuten tegnet seg på scoringslisten da han satte inn 2-0.

Siden kampen i den femte serierunden, har Vålerenga kun tapt to kamper. Fire oppgjør har endt uavgjort, mens de siste fire har endt med tre poeng til hovedstadslaget. Dermed kan Ronny Deila nå trygt rette fokus mot å ta igjen de fem lagene som i skrivende stund ligger foran hans menn på tabellen.

– Vi drømmer om å komme til Europa neste år, og fortsatt er vi med i både cup og serie. Vi er fem poeng fra sølv, så vi må bare fortsette å vinne kamper, så får vi se hvor vi havner hen, sier VIF-sjefen om tabellen, før han advarer:

– Vi vet at på vårt beste så kan vi slå hvem som helst.